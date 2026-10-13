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Hallan muerto a un agente penitenciario en una torre de vigilancia de Támara

Según el reporte, compañeros lo encontraron sin vida cuando cumplía su turno de vigilancia en el penal de Támara; bomberos tuvieron que extraer el cuerpo

  • Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 09:20
Hallan muerto a un agente penitenciario en una torre de vigilancia de Támara

Un agente apareció muerto en una torre de vigilancia de la cárcel de Támara.

 Foto: cortesía redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Un agente penitenciario fue encontrado muerto la mañana de este martes 13 de octubre en una de las torres de vigilancia del Centro Penal de Támara, en el Valle de Amarateca.

Según la información preliminar, la víctima fue identificada como Josué Eduardo Coto, quien se encontraba cumpliendo su turno de guardia cuando fue hallado muerto por sus compañeros.

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Seguidamente, reportaron el hecho a la línea 911 y a las autoridades del centro penal. Tras el llamado de alerta, llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos para extraer el cadáver del hombre del torreón de la prisión.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte. Se espera la llegada de personal de Medicina Forense para el levantamiento y traslado del cadáver para la respectiva autopsia.

Hasta el corte de esta nota, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) no han emitido ningún pronunciamiento oficial.

Se espera que las autoridades investiguen los hechos e informen sobre nuevos detalles durante las próximas horas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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