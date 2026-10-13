Hallan muerto a un agente penitenciario en una torre de vigilancia de Támara

Según la información preliminar, la víctima fue identificada como Josué Eduardo Coto, quien se encontraba cumpliendo su turno de guardia cuando fue hallado muerto por sus compañeros.

Tegucigalpa, Honduras.- Un agente penitenciario fue encontrado muerto la mañana de este martes 13 de octubre en una de las torres de vigilancia del Centro Penal de Támara, en el Valle de Amarateca.

Seguidamente, reportaron el hecho a la línea 911 y a las autoridades del centro penal. Tras el llamado de alerta, llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos para extraer el cadáver del hombre del torreón de la prisión.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte. Se espera la llegada de personal de Medicina Forense para el levantamiento y traslado del cadáver para la respectiva autopsia.

Hasta el corte de esta nota, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) no han emitido ningún pronunciamiento oficial.

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Se espera que las autoridades investiguen los hechos e informen sobre nuevos detalles durante las próximas horas.