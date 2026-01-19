En prisión queda implicada en crimen de líder de patronato

El hecho por el que Gloria Hernández fue remitida al centro penal de El Progreso, El Progreso, Yoro, ocurrió el lunes 12 de enero, cuando un individuo atacó a balazos a Vigil Murillo, quien era vicepresidente del patronato de la colonia Arenales 2, del sector de la Rivera Hernández de esta ciudad.

San Pedro Sula, Honduras.- Una jueza resolvió imponer la medida cautelar de la detención judicial a Gloria Judith Hernández Zelaya, de 20 años, acusada de participar en el crimen contra la líder patronal Karla Patricia Vigil Murillo .

Según la Policía, Zelaya es una de las tres personas perfiladas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) como vinculados al crimen.



Además, se investiga su posible relación con la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13). Las indagaciones policiales indican que la joven capturada fue la persona que identificó a la líder patronal ante el atacante, quien le disparó en reiteradas ocasiones luego de que se hiciera pasar como clientes en su negocio de venta de comida.



Asimismo, explican que el crimen estaría vinculado a estafa una en la compra de terrenos en el sector Arenales 2, hecho que había llevado a Vigil a reclamar.