Capturan a joven vinculada a crimen de dirigente patronal en SPS, ¿ella le dio la señal al sicario?

La DPI capturó en San Pedro Sula a una joven de 20 años, vinculada al crimen de la líder patronal, Karla Vijil, quien fue asesinada de varios disparos

  • Actualizado: 16 de enero de 2026 a las 08:57
1 de 10

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó recientemente a una joven de 20 años, señalada como la primera sospechosa del asesinato de la dirigente patronal, Karla Patricia Vigil Murillo, registrado el pasado 12 de enero en Arenales 2, de San Pedro Sula. ¿Qué se sabe del caso? A continuación los detalles.

Foto: redes sociales
2 de 10

Según el reporte preliminar de las autoridades, la joven -cuya identidad no ha sido revelada- fue capturada por agentes del Departamento de Femicidios y Delitos Conexos en los bordos de la colonia Arenales, mismo lugar donde se registró el asesinato de la líder patronal.

Foto: redes sociales
3 de 10

Según las investigaciones de la DPI, la acusada habría desempeñado un papel determinante en la ejecución del crimen, al identificar y señalar a la Karla Vigil ante el sicario, quien le disparó en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.

 Foto: redes sociales
4 de 10

Por otra parte, el informe de las autoridades refiere que la capturada de 20 años, tiene presuntos vínculos con la estructura criminal MS-13 (Mara Salvatrucha).

 Foto: redes sociales
5 de 10

Tras su detención, la joven fue trasladada hacia la Fiscalía de Turno del Ministerio Público, señalada por los delitos de asesinato y asociación para delinquir.

Foto: redes sociales
6 de 10

Hasta ahora se maneja que el crimen derivó de un conflicto por legalización de tierras en la colonia sampedrana, Arenales #2, un proyecto liderado por Karla Vigil.

Foto: EL HERALDO
7 de 10

Aunque solo hay una persona capturada, las autoridades dieron a conocer recientemente que ya identificaron a los demás implicados -el que disparó y otros cómplices-.

 Foto: EL HERALDO
8 de 10

Según la DPI, los implicados en su muerte estaban interesadas en lucrarse con la venta irregular de lotes situados en una zona que actualmente se encuentra en litigio.

 Foto: EL HERALDO
9 de 10

El pasado 14 de enero, familiares, amigos y miembros del patronato le dieron el último adiós a Karla Vigil, a quien catalogaron como una líder que buscaba restablecer el orden en la comunidad.

Foto: EL HERALDO
10 de 10

Pobladores piden a las autoridades que esclarezcan este caso y que dejen caer todo el peso de la ley sobre los responsables. Además, con carteles en mano y consignas manifestaron frente a las instalaciones de la DPI en San Pedro Sula, clamando porque la muerte de Karla no quede en la impunidad.

Foto: redes sociales
