Herido de gravedad: Joven repartidor es embestido por un turismo en Loarque

Un joven repartidor resultó gravemente herido la tarde de este domingo 18 de enero, luego de ser embestido por un vehículo tipo turismo mientras se desplazaba en su motocicleta en la colonia Loarque, de la capital.
El fuerte impacto provocó que la parte frontal del automóvil quedara totalmente destruida, evidenciando la magnitud del accidente ocurrido en el lugar.
La motocicleta del repartidor terminó volcada a un costado de la escena, con severos daños tras la colisión con el automotor.
La víctima quedó tendida boca abajo sobre el pavimento, generando alarma entre las personas que transitaban por la zona.
Varios ciudadanos se acercaron de inmediato para intentar auxiliar al joven, mientras se solicitaba apoyo de los cuerpos de emergencia.
Los ocupantes del vehículo involucrado en el accidente permanecieron en el lugar y también intentaron brindar ayuda al motociclista herido.
El joven repartidor presentaba lesiones de gravedad; sin embargo, aún mostraba signos vitales mientras era asistido en la escena.
Minutos después, entre cinco y ocho compañeros del joven repartidor llegaron al sitio del accidente para apoyarlo y verificar su estado.
Posteriormente, el Sistema Nacional de Emergencia (911) se hizo presente en la escena para atender la emergencia y coordinar el traslado del herido.
El motociclista fue llevado a un centro hospitalario para recibir atención médica, mientras su identidad continúa sin ser confirmada por las autoridades.