Investigan la muerte de Lindsay Bodden, menor encontrada sin vida en Roatán

Una adolescente de 16 años perdió la vida este sábado 17 de enero en un confuso incidente con arma de fuego en la comunidad de French Harbour, en la zona insular de Islas de la Bahía, Honduras. ¿Qué se sabe de este caso? Aquí los detalles:
Lindsay Imani Bodden Duarte, una joven de tan solo de 16 años de edad, estudiante de la Escuela Adventista de French Harbour. Fue encontrada sin vida el día sábado 17 de enero.
De manera no oficial, se indicó que la menor habría resultado herida por un disparo fortuito mientras manipulaba un arma tipo pistola. Sin embargo, esta versión aún se encuentra bajo verificación por las autoridades correspondientes.
Otras hipótesis indica que la menor se habría quitado la vida, sin embargo, las autoridades reiteran que serán las investigaciones oficiales las que determinen las causas reales del fallecimiento.
Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial que confirme la forma exacta en que ocurrió el incidente, según fuentes cercanas al caso.
Las autoridades locales continúan realizando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y brindarán información verificada en las próximas horas.
El fallecimiento de la joven ha generado conmoción entre familiares, compañeros de estudio y vecinos de la zona, quienes expresaron su dolor a través de mensajes en redes sociales.
"Fortaleza a sus padres, amigos y familiares, Dios, solo tú conoces cada corazón" y "Mi niña, vivirás en nuestros corazones, duele tu partida", "Señor Jesús, por favor danos fuerza", "Mis sinceras condolencias para toda la familia Bodden-Duarte, que Dios les dé consuelo y fortaleza en estos difíciles momentos. Que en paz descanse Lindsay Bodden", son los comentarios.
El cuerpo de la menor fue velado en la iglesia French Harbour Cog, donde se realizó un culto en memoria de Lindsay Imani Bodden Duarte, permitiendo a familiares y vecinos rendir homenaje a la joven.
Las investigaciones continúan abiertas y las autoridades reiteran que se debe esperar la conclusión de las diligencias oficiales.