Muere en prisión condenado por asalto a televisora ​​en Ecuador

Guayaquil, Ecuador.- Un hombre que estaba recluido en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad de Ecuador, cumpliendo una sentencia por el asalto al canal TC Televisión en 2024, murió en un hospital público al que fue llevado tras presentar "afectaciones asociadas a una enfermedad hepática preexistente", informó este miércoles el servicio nacional de prisiones.

Se trata de Charles Suárez, uno de los once condenados a trece años de prisión por el delito de terrorismo, tras haber sido declarados culpables por incursionar con armas en el canal de televisión de la ciudad de Guayaquil durante una emisión en vivo, la tarde del 9 de enero de 2024, en medio de una jornada de violencia a escala nacional que inclusión atentados, explosiones, secuestro de policías y motines carcelarios.

El asalto, que fue atribuido a la banda Los Tiguerones, fue una de las razones que llevaron al presidente Daniel Noboa a declarar al país bajo un 'conflicto armado interno' que aún está vigente y con el que los militares salieron a las calles, entraron a las prisiones y se denominó a los grupos criminales como "terroristas".