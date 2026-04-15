Mon Laferte y Enrique Bunbury: la historia detrás de “Mi buen amor” y su mágica conexión

Santiago, Chile.- Cuando Mon Laferte y Enrique Bunbury unieron sus voces, el resultado no fue simplemente una colaboración más, sino una pieza cargada de dramatismo, fuerza interpretativa y una química artística que trascendió generaciones.

"Mi buen amor" no solo se convirtió en uno de los temas más recordados de la chilena, sino también en un puente entre dos universos musicales que, aunque distintos, comparten una misma intensidad emocional. La canción forma parte del aclamado álbum "La trenza" (2017), un disco que marcó un antes y un después en la carrera de Mon Laferte. Para ese momento, la artista ya había conquistado al público con su estilo visceral, pero la inclusión de Bunbury elevó el proyecto a otro nivel. No era una elección casual: él, ícono del rock en español y exlíder de Héroes del Silencio, representaba una figura de peso cuya voz podía dialogar —y competir— con la potencia interpretativa de Mon.

Lejos de opacarse, ambos lograron complementarse. La canción narra una despedida emocional, un vínculo que se rompe entre reproches y nostalgia. En ese terreno, tanto Mon como Bunbury juegan con ventaja: sus estilos interpretativos están profundamente ligados al dramatismo. Ella, con una sensibilidad que mezcla bolero, ranchera y rock; él, con ese sello oscuro y poético que ha definido su carrera durante décadas. El resultado es una especie de duelo vocal. No hay un protagonista absoluto, sino dos voces que se enfrentan, se responden y se sostienen en una tensión constante. Esa dinámica fue, precisamente, lo que convirtió a “Mi buen amor” en una de las colaboraciones más celebradas del pop y rock latino contemporáneo. Pero más allá del estudio, la conexión entre ambos artistas también se reflejó en el escenario. Cada interpretación en vivo reforzó la idea de que no se trataba de una alianza pasajera, sino de un encuentro artístico genuino.