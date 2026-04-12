Todo lo que debes saber sobre Mon Laferte antes de su concierto en Tegucigalpa

En 2011 lanzó Desechable, su primer disco bajo el nombre Mon Laferte, y en 2015 llegó Mon Laferte Vol. 1, el álbum que cambió su trayectoria. Ese disco fue grabado de manera independiente y en condiciones precarias, con la ayuda de amigos cercanos. Uno de sus sencillos, Tu falta de querer, tuvo un video filmado en el salón de su casa que se hizo viral en YouTube y alcanzó el puesto cuatro en las radios mexicanas, permaneciendo más de seis meses en el top 100 de iTunes. El disco terminó firmado con Discos Valiente, filial de Universal Music México.