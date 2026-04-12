Todo lo que debes saber sobre Mon Laferte antes de su concierto en Tegucigalpa

El 18 de abril, el Palacio Universitario de los Deportes de la UNAH recibirá a Mon Laferte. Para quienes no la conocen más allá de sus canciones, o para quienes simplemente quieren entender qué esperar esa noche, vale la pena detenerse en la historia de esta artista antes de que suba al escenario.
Su nombre real es Norma Monserrat Bustamante Laferte. Las primeras tres letras de su segundo nombre y su apellido materno construyeron el nombre artístico con el que hoy es reconocida en toda América Latina.
Nació el 2 de mayo de 1983 en el barrio Gómez Carreño de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, Chile. Se crió junto a su madre, su abuela materna Norma y su hermana menor Solange. Desde niña participó en concursos escolares y a los 13 años obtuvo una beca para estudiar música en el conservatorio de su ciudad, aunque su formación ha transitado siempre entre la academia y el aprendizaje autodidacta.
Sus primeros pasos en la música pública los dio en Chile bajo su nombre de nacimiento, Monserrat Bustamante, tras participar en el programa de talentos televisivo Rojo, donde grabó su primer álbum, La chica de rojo.
Años después, un diagnóstico de cáncer tiroideo en 2009 la obligó a alejarse de los escenarios. La recuperación marcó un punto de inflexión. Cambió de nombre artístico, de imagen y de país, y desde México empezó a construir la carrera que la trajo hasta aquí.
En 2011 lanzó Desechable, su primer disco bajo el nombre Mon Laferte, y en 2015 llegó Mon Laferte Vol. 1, el álbum que cambió su trayectoria. Ese disco fue grabado de manera independiente y en condiciones precarias, con la ayuda de amigos cercanos. Uno de sus sencillos, Tu falta de querer, tuvo un video filmado en el salón de su casa que se hizo viral en YouTube y alcanzó el puesto cuatro en las radios mexicanas, permaneciendo más de seis meses en el top 100 de iTunes. El disco terminó firmado con Discos Valiente, filial de Universal Music México.
Lo que vino después consolidó su posición en la música latina. Amárrame, cumbia grabada junto a Juanes en 2017, la convirtió en la primera artista chilena en posicionar un sencillo entre los cinco primeros de tendencias en Spotify Mundial, alcanzando simultáneamente el número uno en México y Chile.
Ese mismo año recibió cinco nominaciones al Grammy Latino en una sola edición, un récord para una artista chilena. Sus ventas digitales superaron el millón y medio de copias entre álbumes y sencillos, lo que la posiciona como la artista chilena con mayor número de ventas en la era digital.
Su activismo forma parte indisociable de su figura pública. En los Latin Grammy de 2019 llegó a la alfombra roja con el pecho descubierto y un mensaje escrito sobre él que decía "En Chile torturan, violan y matan", en referencia a la crisis social que atravesaba su país. Lleva también el pañuelo verde como símbolo de la lucha por la legalización del aborto en América Latina, y ha participado activamente en causas feministas y en la defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+.
Su discografía recorre géneros que van del pop y el rock al bolero, la cumbia, el ska, el mariachi y el corrido. Su álbum más reciente, Femme Fatale, es el que da nombre a la gira que llega a Honduras. El concepto del tour presenta una puesta en escena de corte teatral, con una narrativa que mezcla sensualidad, introspección y rebeldía, en un formato que la propia producción describe como cercano al cabaret moderno.