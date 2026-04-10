Mon Laferte llegará a Honduras con su Femme Fatale Tour

La gira que acompaña el lanzamiento del último álbum de Mon Laferte, Femme Fatale, aterrizará en Honduras y los boletos están a la venta en www.eticket.hn.
La cantante chileno-mexicana regresa a Honduras dos años después de su paso con la gira de 2024: "Autopoiética Tour", en el Nacional de Ingenieros Coliseum.
Las localidades para este nuevo concierto del Femme Fatale Tour son: Experiencia BAC (5,201 lempiras), Butaca inferior (L2,754), Butaca superior (L2,754) y Mon Lovers (L1,475). Los clientes de BAC tienen un 20% de descuento en todas las localidades.
Este tour presenta una etapa más madura de la artista, con un concepto inspirado en el arquetipo de la “femme fatale”: una figura intensa, emocional y dramática que mezcla sensualidad, vulnerabilidad y rebeldía.
La puesta en escena de Laferte presenta un formato más artístico y teatral, con canciones que exploran el amor, el desamor, la identidad y la introspección.
El repertorio mezcla canciones del nuevo álbum Femme Fatale, con sus grandes éxitos, en un formato escénico y emocional
La propuesta visual y musical busca sumergir al público en una experiencia tipo cabaret moderno, con una narrativa más intensa que en giras anteriores.
Mon Laferte inició su trayectoria musical en 2003 con su álbum debut "La chica de rojo", publicado en su natal Chile, pero su salto al estrellato sucedió hasta que ya estaba radicada en México.
En 2011 publicó su primer disco en México: "Desechable", con lo que iniciaría una nueva etapa musical bajo el nombre artístico de Mon Laferte, y no Monserrat Bustamante, su nombre real con el que firmó el primer disco.
El álbum "Mon Laferte Vol. 1" (2015), que incluyó éxitos como “Tu falta de querer”, fue un parteaguas en su carrera, que desde entonces inició una consolidación que la ha posicionado como una de las voces femeninas de la música latina actual.