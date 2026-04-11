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¿Qué canciones cantará Mon Laferte en Tegucigalda? El posible setlist del Femme Fatale Tour

Mon Laferte se presenta el 18 de abril en el Palacio Universitario de los Deportes de la UNAH. El posible setlist incluye 18 canciones, entre ellas algunos de sus temas más reconocidos

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 15:18
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Mon Laferte se presentará el próximo 18 de abril en el Palacio Universitario de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en Tegucigalpa, en el marco de su Femme Fatale Tour.

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La gira acompaña el lanzamiento de su álbum más reciente y es su segunda visita al país en dos años, tras su paso por el Nacional de Ingenieros Coliseum en 2024 con el Autopoiética Tour.

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El posible setlist de la noche contempla 18 canciones. La lista arranca con "Veracruz" y cierra con "Tu falta de querer", uno de sus temas más conocidos, cuyo video se hizo viral en 2014 tras ser grabado de manera independiente en su apartamento.

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Entre los temas que podrían sonar también figuran "Amárrame", cumbia que en 2017 la posicionó como la primera artista chilena en colocar un sencillo entre los cinco primeros de tendencias en Spotify Mundial, así como "Amor completo", "Mi buen amor" y "Antes de ti".

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El concepto del Femme Fatale Tour presenta una puesta en escena de corte teatral, con una narrativa que mezcla sensualidad, vulnerabilidad y rebeldía, en un formato que la producción describe como cercano al cabaret moderno.

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El repertorio combina canciones del nuevo álbum con una selección de sus éxitos de carrera.

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Las localidades disponibles en Honduras van desde los 1.475 lempiras en la categoría Mon Lovers hasta los 5.201 lempiras en la zona Experiencia BAC.

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Los clientes de BAC tienen acceso a un descuento del 20% en todas las localidades. Los boletos están a la venta en www.eticket.hn.

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Mon Laferte, cuyo nombre real es Norma Monserrat Bustamante Laferte, inició su trayectoria en Chile a principios de los años 2000 y consolidó su carrera desde México, donde reside desde hace más de una década.

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Su álbum "Mon Laferte Vol. 1" (2015), que incluyó "Tu falta de querer", marcó el inicio de su proyección internacional.

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