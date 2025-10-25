  1. Inicio
De Mon Laferte a Yandel: Los estrenos musicales más destacados de la semana

Los estrenos musicales reúnen a Kapo con Yandel, Rauw Alejandro, Mon Laferte, Armenta y Víctor Manuelle, cada uno con proyectos renovados

  • 25 de octubre de 2025 a las 11:17
La cantautora chilena Mon Laferte estrenó su noveno álbum de estudio "Femme Fatale" en el que combina recursos líricos y teatralidad para describir a la mujer en cada una de las fases del amor y el desamor en la vida.

Miami, Estados Unidos.- Los estrenos musicales llegan esta semana con colaboraciones inéditas y artistas con nuevas facetas: el colombiano Kapo combinó sus ritmos de afrobeat con el ícono del género urbano Yandel, el puertorriqueño Rauw Alejandro demostró sus habilidades bailando, el mexicano "El Flaco" compartió su segundo álbum y la chilena Mon Laferte estrenó su noveno disco "Femme Fatale".

Igualmente, el compositor mexicano Armenta lanzó su primer corrido como intérprete y el estadounidense Víctor Manuelle llevó la Navidad a Puerto Rico con su nuevo proyecto.

- Kapo y Yandel se unen en video -

El cantante colombiano de afrobeat Kapo y el ícono urbano puertorriqueño Yandel compartieron el videoclip de su primer tema conjunto "Baúl de los recuerdos", que pertenece al último álbum del colombiano "Por si alguien nos escucha", sobre un amor sólido, sano y duradero.

- El baile de Rauw Alejandro en "Silencio" -

La superestrella puertorriqueña Rauw Alejandro presentó un videoclip, el de su primera bachata "Silencio", que forma parte de su último álbum "Cosa nuestra: capítulo 0", con el que continúa demostrando sus habilidades en el baile, rindiendo homenaje al género dominicano.

- Armenta lanza su primer corrido como intérprete -

En su nueva etapa como intérprete, el compositor mexicano Armenta, nominado a Mejor Compositor en los Billboard Latinos, lanzó su primer corrido moderno "Murakami", que relata el significado de triunfar sin perder el alma ante las seducciones, la rapidez y la intensidad de la fama.

- "El flaco" lanza segundo álbum en un año -

El mexicano Luis Ángel "El Flaco", nominado al Mejor álbum de música banda en los Latin Grammy por su proyecto "25 aniversario (deluxe)", lanzó su segundo disco en un año "El Flaco y sus amigos - Auditorios", grabado en uno de los templos de la música latina: el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

- Mon Laferte canta a las "Femme Fatale" -

La cantautora chilena Mon Laferte estrenó su noveno álbum de estudio "Femme Fatale" en el que combina recursos líricos y teatralidad para describir a la mujer en cada una de las fases del amor y el desamor en la vida, con colaboraciones como la "La tirana", que ya compartió junto a la argentina Nathy Peluso, y 'Esto es amor', con el también argentino Conociendo Rusia.

- La Navidad llega con Víctor Manuelle -

El salsero Víctor Manuelle decidió que la Navidad ya llegó con el lanzamiento de "PR en Navidad", una canción con la que comparte las tradiciones de esta festividad en Puerto Rico, mezclando ritmos navideños con su sello salsero, y que formará parte de su tercer álbum navideño.

