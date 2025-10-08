  1. Inicio
Las mejores 12 canciones para escuchar en Navidad

Te compartimos un listado de las mejores canciones de todos los tiempos para escuchar y prepararte para esta Navidad

"Navidad sin ti", "Navidad, Navidad", son algunas de las más conocidas.

 Foto: Shutterstock

Tegucigalpa, Honduras.-A pocos meses de la Navidad todos ya están preparándose para poder festejar a lo grande.

"Aquellos diciembres", "Navidad sin ti" y "All I want for Christmas is you", son algunas de las canciones más escuchadas esta temporada.

A continuación te damos un listado de las mejores canciones para escuchar y prepararte para esta Navidad.

Aquellos diciembres - Los Falcons

Feliz Navidad – José Feliciano

Mi Burrito Sabanero – Ricardo Cuenci

Campana Sobre Campana – Villancicos

Los Peces en el Río – Tradicional

All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey

Popurri de Navidad – Los Toribianitos

Canción para la Navidad - José Luis Perales

Ven a Mi Casa Esta Navidad – Luis Aguile

Navidad sin ti - Los Bukis

Noche de Paz

El año viejo - Tony Camargo

