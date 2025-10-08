Las mejores 12 canciones para escuchar en Navidad

Tegucigalpa, Honduras.-A pocos meses de la Navidad todos ya están preparándose para poder festejar a lo grande.

"Aquellos diciembres", "Navidad sin ti" y "All I want for Christmas is you", son algunas de las canciones más escuchadas esta temporada.

A continuación te damos un listado de las mejores canciones para escuchar y prepararte para esta Navidad.