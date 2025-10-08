  1. Inicio
  2. · Trending

Interactivo: ¿Cuántos días exactos faltan para la Navidad 2025?

Estamos en octubre y millones de personas ya esperan con muchas ansias la Navidad de este año. Conozca cuántos días faltan con el interactivo de EL HERALDO

  • 08 de octubre de 2025 a las 09:51
Interactivo: ¿Cuántos días exactos faltan para la Navidad 2025?

La Navidad de este 2025 será un día jueves. Hasta este 8 de octubre, faltan exactamente 78 días para las fiestas navideñas.

 Foto: Canva

Tegucigalpa, Honduras.- Estando en el último trimestre de 2025, millones de personas alrededor del mundo esperan con ansias la Navidad, celebración en la que reina el amor, la paz, la amistad y la prosperidad.

En algunos centros comerciales y tiendas ya se siente el espíritu navideño con los árboles decorativos, esferas, cascanueces, figuras de Santa Claus y demás elementos que imperan en cada hogar y esquina el 25 de diciembre.

¿Cuál es el primer país en recibir la Navidad cada año?

La Navidad de este año será un día jueves, siendo para muchas personas el jueves más esperado y el más divertido para poder compartir con sus familias, amigos y seres queridos.

También la Navidad tiene un profundo significado religioso para el Cristianismo, ya que la tradición toma en cuenta este día como el nacimiento de Jesucristo.

No obstante, esto no siempre fue así. En Roma, el 25 de diciembre era la fecha de celebraciones paganas como el “Dies Natalis Solis Invicti” (el nacimiento del Sol invicto) y la Saturnalia. Con el pasar del tiempo, el 25 de diciembre se convirtió culturalmente en la fecha para conmemorar el nacimiento de Jesús en Belén.

¿Sabe cuántos días faltan para la Navidad? EL HERALDO creó un interactivo en formato de cuenta regresiva. En él, se detallan los días, horas, minutos y hasta segundos que faltan para el gran día. Cabe resaltar que este interactivo se ajusta de acuerdo a la zona horaria del lector.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias