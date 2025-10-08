Interactivo: ¿Cuántos días exactos faltan para la Navidad 2025?

En algunos centros comerciales y tiendas ya se siente el espíritu navideño con los árboles decorativos, esferas, cascanueces, figuras de Santa Claus y demás elementos que imperan en cada hogar y esquina el 25 de diciembre.

Tegucigalpa, Honduras.- Estando en el último trimestre de 2025 , millones de personas alrededor del mundo esperan con ansias la Navidad, celebración en la que reina el amor, la paz, la amistad y la prosperidad.

La Navidad de este año será un día jueves, siendo para muchas personas el jueves más esperado y el más divertido para poder compartir con sus familias, amigos y seres queridos.

También la Navidad tiene un profundo significado religioso para el Cristianismo, ya que la tradición toma en cuenta este día como el nacimiento de Jesucristo.

No obstante, esto no siempre fue así. En Roma, el 25 de diciembre era la fecha de celebraciones paganas como el “Dies Natalis Solis Invicti” (el nacimiento del Sol invicto) y la Saturnalia. Con el pasar del tiempo, el 25 de diciembre se convirtió culturalmente en la fecha para conmemorar el nacimiento de Jesús en Belén.

¿Sabe cuántos días faltan para la Navidad? EL HERALDO creó un interactivo en formato de cuenta regresiva. En él, se detallan los días, horas, minutos y hasta segundos que faltan para el gran día. Cabe resaltar que este interactivo se ajusta de acuerdo a la zona horaria del lector.