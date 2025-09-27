De Rauw Alejandro a Marc Anthony: los estrenos musicales más destacados de la semana

Miami, Estados Unidos.- Los estrenos musicales llegan esta semana con más colaboraciones estelares: la argentina Nathy Peluso cumplió el sueño de grabar junto a Gloria Estefan, los colombianos Silvestre Dangond y Fonseca lanzaron su segunda canción en dúo, y los venezolanos Chyno y Nacho reinterpretaron su clásico "Niña bonita" junto al colombiano Fer Ariza.

Igualmente, el puertorriqueño Rauw Alejandro presentó la precuela de su álbum "Cosa nuestra", la cantante mexicana Yuridia estrenó un álbum en vivo de 40 canciones, el argentino Milo J compartió un disco en el que explora la música folclórica y el puertorriqueño Chanell se consolidó en la escena urbana con su segundo álbum.

Nathy Peluso cumple su sueño de cantar con Gloria Estefan

Gloria Estefan revisita su tema “Chirriqui chirri” junto a Nathy Peluso, quien había expresado su admiración por la artista cubano-estadounidense.

La versión se integra al disco "Raíces" y busca celebrar la vitalidad de la salsa con un juego rítmico de onomatopeyas.