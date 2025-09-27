De Rauw Alejandro a Marc Anthony: los estrenos musicales más destacados de la semana

Miami, Estados Unidos.- Los estrenos musicales llegan esta semana con más colaboraciones estelares: la argentina Nathy Peluso cumplió el sueño de grabar junto a Gloria Estefan, los colombianos Silvestre Dangond y Fonseca lanzaron su segunda canción en dúo, y los venezolanos Chyno y Nacho reinterpretaron su clásico "Niña bonita" junto al colombiano Fer Ariza.
Igualmente, el puertorriqueño Rauw Alejandro presentó la precuela de su álbum "Cosa nuestra", la cantante mexicana Yuridia estrenó un álbum en vivo de 40 canciones, el argentino Milo J compartió un disco en el que explora la música folclórica y el puertorriqueño Chanell se consolidó en la escena urbana con su segundo álbum.
Nathy Peluso cumple su sueño de cantar con Gloria Estefan
Gloria Estefan revisita su tema “Chirriqui chirri” junto a Nathy Peluso, quien había expresado su admiración por la artista cubano-estadounidense.
La versión se integra al disco "Raíces" y busca celebrar la vitalidad de la salsa con un juego rítmico de onomatopeyas.
Rauw Alejandro lanza una precuela del disco "Cosa nuestra"
Por su parte, Rauw Alejandro presentó "Cosa nuestra: capítulo 0", precuela de su álbum nominado al Latin Grammy, donde se sumerge en sonidos afrocaribeños.
El vallenato y el pop colombiano se juntan en "La indiferencia"
El vallenato y el pop colombiano también se cruzaron esta semana con “La indiferencia”, segundo tema conjunto de Silvestre Dangond y Fonseca, estrenado en vivo durante los Premios Juventud en Panamá.
Chyno y Nacho reinterpretan "Niña bonita" con Fer Ariza
Los venezolanos Chyno y Nacho recuperaron su clásico "Niña bonita" en una nueva versión junto a Fer Ariza, fusionando merengue urbano y arreglos modernos para atraer a nuevas audiencias.
Yuridia lanza el álbum "Monumental"
En paralelo, Yuridia lanzó "Monumental", álbum en vivo grabado en la Plaza de Toros México, que reúne 40 canciones y colaboraciones con Majo Aguilar, Reyli Barba y Carlos Rivera.
Milo J explora el folclore en su nuevo álbum
Desde Argentina, Milo J publicó "La vida era más corta", con 15 temas que viajan por el folclore sudamericano sin abandonar la fusión con pop y urbano. Entre los invitados figuran Trueno, Soledad, Silvio Rodríguez y la voz póstuma de Mercedes Sosa.
Chanell consolida sonido urbano con "Femme Fatale"
El puertorriqueño Chanell reforzó su identidad urbana con "Femme Fatale", disco de 13 cortes que explora trap, R&B y reguetón con un enfoque introspectivo.
Marc Anthony y Wisin presentan su primera canción juntos
En clave romántica, Marc Anthony y Wisin lanzaron "Que me quiera má", su primera colaboración, que mezcla bachata con ritmos urbanos.
Boza y Sech combinan el afrobeat y el reguetón en "París"
Los panameños Boza y Sech sorprendieron con "París", un sencillo que combina afrobeat, reguetón y dancehall, acompañado de un videoclip grabado en la ciudad de Panamá.
Dei V adelanta junto a Blessed un tema de su próximo álbum
Finalmente, Dei V adelantó su próximo disco con "BB", tema en colaboración con el colombiano Blessed, que se suma a los cortes ya anunciados Tumbao y El del flavor.
.