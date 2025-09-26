  1. Inicio
Rauw Alejandro revive la bomba y la salsa en su nuevo disco "Cosa nuestra: Capítulo 0"

Rauw Alejandro estrena "Cosa nuestra: capítulo 0", un álbum de 14 temas que celebra la bomba puertorriqueña e incursiona en salsa y bachata

  • 26 de septiembre de 2025 a las 13:13
1 de 10

El artista puertorriqueño Rauw Alejandro lanzó este viernes su sexto álbum de estudio, "Cosa nuestra: capítulo 0", en el que rinde un homenaje moderno a los ritmos afrocaribeños y a la bomba puertorriqueña

 Foto: EFE
2 de 10

La producción funciona como precuela de "Cosa nuestra", disco con el que obtuvo nominaciones a Álbum del año en los Latin Grammy y en los Billboard Latin Music Awards 2025.

 Foto: Instagram | @rauwalejandro
3 de 10

Respaldado por Sony Music Latin, el proyecto reúne a artistas como Mon Laferte, De La Rose, Wisin, Ñengo Flow, Jey One, Saso, Rvssian y Ayra Starr.

 Foto: Instagram | @rauwalejandro
4 de 10

Entre sus sencillos más reconocidos sobresalen "Carita linda", que alcanzó el primer lugar en Latin Airplay y Latin Pop Airplay, y la propuesta híbrida de house, bomba y plena titulada "GuabanSexxx".

 Foto: Instagram | @rauwalejandro
5 de 10

El disco también refleja su apertura a nuevos géneros.

 Foto: Instagram | @rauwalejandro
6 de 10

Incorpora por primera vez salsa con "Callejón de los secretos" junto a Mon Laferte y "Mirando al cielo".

 Foto: Instagram | @rauwalejandro
7 de 10

Además de su debut en la bachata con "Silencio", pieza escrita y producida por Romeo Santos.

 Foto: Instagram | @rauwalejandro
8 de 10

Por su parte, el intérprete iniciará la gira "Cosa nuestra América Latina" el 13 de octubre en Santiago de Chile, con paradas confirmadas en Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá y Ciudad de México.

 Foto: EFE
9 de 10

Rauw Alejandro, nacido en San Juan en 1993, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música urbana latina.

 Foto: Instagram | @rauwalejandro
10 de 10

Desde su debut en 2016, ha fusionado reguetón, R&B, trap y pop con un estilo distintivo que le ha permitido cruzar fronteras y colaborar con artistas de talla internacional.

Foto: Instagram | @rauwalejandro
