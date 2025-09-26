Rauw Alejandro revive la bomba y la salsa en su nuevo disco "Cosa nuestra: Capítulo 0"

El artista puertorriqueño Rauw Alejandro lanzó este viernes su sexto álbum de estudio, "Cosa nuestra: capítulo 0", en el que rinde un homenaje moderno a los ritmos afrocaribeños y a la bomba puertorriqueña
La producción funciona como precuela de "Cosa nuestra", disco con el que obtuvo nominaciones a Álbum del año en los Latin Grammy y en los Billboard Latin Music Awards 2025.
Respaldado por Sony Music Latin, el proyecto reúne a artistas como Mon Laferte, De La Rose, Wisin, Ñengo Flow, Jey One, Saso, Rvssian y Ayra Starr.
Entre sus sencillos más reconocidos sobresalen "Carita linda", que alcanzó el primer lugar en Latin Airplay y Latin Pop Airplay, y la propuesta híbrida de house, bomba y plena titulada "GuabanSexxx".
El disco también refleja su apertura a nuevos géneros.
Incorpora por primera vez salsa con "Callejón de los secretos" junto a Mon Laferte y "Mirando al cielo".
Además de su debut en la bachata con "Silencio", pieza escrita y producida por Romeo Santos.
Por su parte, el intérprete iniciará la gira "Cosa nuestra América Latina" el 13 de octubre en Santiago de Chile, con paradas confirmadas en Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá y Ciudad de México.
Rauw Alejandro, nacido en San Juan en 1993, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música urbana latina.
Desde su debut en 2016, ha fusionado reguetón, R&B, trap y pop con un estilo distintivo que le ha permitido cruzar fronteras y colaborar con artistas de talla internacional.