¿A quién dedicó Mon Laferte "Tu falta de querer"? El origen de su desgarrador grito de desamor

Santiago, Chile.- Hay canciones que se sienten como una herida abierta. No importa cuántas veces se escuchen: siguen doliendo, siguen vibrando. Eso es exactamente lo que ocurre con “Tu falta de querer”, uno de los temas más emblemáticos de Mon Laferte y, sin duda, una de las interpretaciones más desgarradoras de la música latina reciente.

Desde que vio la luz en el álbum "Mon Laferte vol. 1", la canción no solo se convirtió en un éxito, sino en una especie de ritual emocional para sus seguidores.

Basta verla en vivo para entenderlo: su voz tiembla, sus ojos se nublan y el escenario se transforma en un espacio íntimo donde el dolor se vuelve colectivo. Y ahí surge la pregunta que muchos fans se han hecho durante años: ¿a quién está dedicada esta canción? La respuesta, aunque no siempre explícita en cada presentación, ha sido revelada por la propia artista en distintas entrevistas. “Tu falta de querer” está inspirada en una relación real que marcó profundamente su vida.



Durante años, Mon mantuvo una relación con el músico y productor César Ceja, y tras su ruptura —marcada por una infidelidad— atravesó una etapa de depresión que la llevó a escribir esta canción.

Pero más que una dedicatoria directa, el tema funciona como una especie de catarsis. Es el grito de alguien que no solo ha perdido a otra persona, sino que se enfrenta al vacío emocional que queda después. Por eso la letra no se siente como un reproche frío, sino como una súplica desgarrada, casi desesperada. Esa carga emocional es precisamente la que ha convertido la canción en una de las favoritas del público. No es raro ver a fans llorando durante los conciertos, cantando cada palabra como si fuera propia. Y tampoco es casual que la misma Mon Laferte se quiebre al interpretarla: no es solo una canción, es un recuerdo vivo. Con el paso del tiempo, la artista ha reconocido que su perspectiva ha cambiado, que incluso podría perdonar aquello que en su momento la devastó. Sin embargo, esa evolución no borra lo que quedó plasmado en la canción. Al contrario, la vuelve aún más poderosa: es el testimonio de un momento real, crudo y profundamente humano. Quizá ahí radica el verdadero secreto de “Tu falta de querer”. Aunque tiene un origen concreto, ha dejado de pertenecer únicamente a quien la inspiró. Hoy es de todos los que alguna vez han sentido el abandono, la traición o el silencio de alguien que dejó de querer. Y por eso, cada vez que suena, sigue doliendo... como la primera vez.

Mon Laferte en Honduras