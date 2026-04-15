Adolescente dio a luz en su baño con ChatGPT y su novio fingió hallazgo de la bebé

El temor a sus padres orillaron a una adolescente de 15 años a dar a luz a su bebé en el baño de su casa, únicamente con la ayuda de la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. El caso ocurrió este martes 15 de abril en la localidad de Ezpeleta, en Argentina. A continuación los detalles del polémico hecho.
Durante nueve meses, el embarazo fue un secreto guardado. La joven, ante el temor de la reacción de su madre, decidió enfrentar el proceso gestacional en la clandestinidad de su hogar. La Menor no llamó a emergencias ni buscó a un adulto; en su lugar, recurrió a su teléfono móvil para buscar una guía técnica en la plataforma digital.
El alumbramiento ocurrió en la soledad del sanitario, sin medidas sanitarias adecuadas ni presencia de profesionales de la salud.
Tras el nacimiento, el novio de la quinceañera tomó a la recién nacida y se trasladó hasta las inmediaciones de la estación de trenes de Ezpeleta. Allí, abordó a un transeúnte asegurando que acababa de encontrar a una bebé abandonada en la vía pública. Juntos se dirigieron a una comisaría local para dar parte a las autoridades.
El hallazgo movilizó de inmediato a las fuerzas de seguridad, que activaron el protocolo de emergencia para estos casos. Una ambulancia llegó al lugar para trasladar a la menor de edad al Hospital Iriarte, donde fue ingresada en el área de Neonatología para una evaluación exhaustiva y observación preventiva.
Mientras la noticia del supuesto abandono comenzaba a circular, la verdad empezó a salir a la luz en el centro médico. Horas más tarde, la madre adolescente se presentó en el hospital. La joven no pudo sostener más la historia y relató los detalles de lo ocurrido en su vivienda.
En su testimonio, la adolescente explicó que actuó impulsada por un estado de desesperación absoluta. El pánico a que su madre se enterara del embarazo fue lo que la llevó a tomar decisiones extremas, según afirmó.
Afortunadamente, los informes médicos actuales indican que tanto la madre como la bebé se encuentran fuera de peligro. Ambas están bajo el cuidado y seguimiento de un equipo profesional que no solo vigila su salud física, sino que también brinda la contención psicológica necesaria tras la crisis vivida.
El caso ha generado una profunda conmoción en la comunidad y traspasó las fronteras.
Las autoridades locales continúan con el seguimiento del caso para garantizar el bienestar de la recién nacida y definir la situación legal de los jóvenes involucrados.