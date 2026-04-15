Adolescente dio a luz en su baño con ChatGPT y su novio fingió hallazgo de la bebé

Durante nueve meses, el embarazo fue un secreto guardado. La joven, ante el temor de la reacción de su madre, decidió enfrentar el proceso gestacional en la clandestinidad de su hogar. La Menor no llamó a emergencias ni buscó a un adulto; en su lugar, recurrió a su teléfono móvil para buscar una guía técnica en la plataforma digital.