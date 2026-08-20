"Estaba bien de salud": madre de reo denuncia la muerte de su hijo dentro de "La Tolva"

Tegucigalpa, Honduras.- La madre de un privado de libertad denunció la muerte de su hijo en el interior de la penitenciaría de máxima seguridad en Morocelí, El Paraíso, conocida como "La Tolva". La mujer aseguró que a su hijo Jonatan David Cerrato Cerrato (26 años) no le realizaron los debidos procedimientos para el cuidado de su salud.

"Sabían lo que tenía el muchacho y solo le hicieron el examen y a la 1 de la mañana se lo volvieron a llevar al hospital. No tenían porqué llevárselo, tenían que dejarlo ahí para que le hicieran todos los exámenes y los bárbaros lo volvieron a llevar", declaró entre sollozos.

La madre aseveró que su hijo desde que ingresó a la cárcel "estaba bien de salud y lo que dijeron ellos es que tenía epilepsia. Mi hijo era sano, sano".