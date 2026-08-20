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"Estaba bien de salud": madre de reo denuncia la muerte de su hijo dentro de "La Tolva"

La madre de un privado de libertad de "La Tolva" denunció que en la cárcel no atienden adecuadamente a los reos, situación que derivó en la muerte de su hijo

  • Actualizado: 20 de agosto de 2026 a las 17:18
Estaba bien de salud: madre de reo denuncia la muerte de su hijo dentro de La Tolva

La madre de Jonatan David Cerrato Cerrato denunció que desde la cárcel comunicaron que su hijo padecía epilepsia, pero ella sostiene que desde que ingresó él era sano.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La madre de un privado de libertad denunció la muerte de su hijo en el interior de la penitenciaría de máxima seguridad en Morocelí, El Paraíso, conocida como "La Tolva".

La mujer aseguró que a su hijo Jonatan David Cerrato Cerrato (26 años) no le realizaron los debidos procedimientos para el cuidado de su salud.

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"Sabían lo que tenía el muchacho y solo le hicieron el examen y a la 1 de la mañana se lo volvieron a llevar al hospital. No tenían porqué llevárselo, tenían que dejarlo ahí para que le hicieran todos los exámenes y los bárbaros lo volvieron a llevar", declaró entre sollozos.

La madre aseveró que su hijo desde que ingresó a la cárcel "estaba bien de salud y lo que dijeron ellos es que tenía epilepsia. Mi hijo era sano, sano".

El cuerpo del privado de libertad fue remitido a la morgue del Ministerio Público, donde se le practicará la autopsia para conocer su causa de muerte.

El cuerpo del privado de libertad fue remitido a la morgue del Ministerio Público, donde se le practicará la autopsia para conocer su causa de muerte.

 (Foto: Estalin Irías/EL HERALDO)

Indicó que su hijo desde hace tres años está recluido en el centro penitenciaria por un problema vinculado con drogas. "Esa es una injusticia que hacen porque mi hijo ya estaba pagando. No era asesino, tampoco era violador", dijo.

Igualmente, reprochó que en la penitenciaría a los privados de libertad "no los atienden" cuando están enfermos.

"Me dijeron que el cipote iban con medicamento y al cipote no le habían puesto el medicamento. Si la esposa no llega el lunes a la visita, ella no se da cuenta. Ahí se desafalló mi hijo, ahí fue que mi nuera se dio cuenta de que estaba bien grave él", explicó.

La señora espera que se esclarezcan los hechos sobre el deceso de su hijo, cuyo cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa para que se le realice la autopsia correspondiente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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