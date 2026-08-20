"Estaba bien de salud": madre de reo denuncia la muerte de su hijo dentro de "La Tolva"

Tegucigalpa, Honduras.- La madre de un privado de libertad denunció la muerte de su hijo en el interior de la penitenciaría de máxima seguridad en Morocelí, El Paraíso, conocida como "La Tolva".
La mujer aseguró que a su hijo Jonatan David Cerrato Cerrato (26 años) no le realizaron los debidos procedimientos para el cuidado de su salud.
"Sabían lo que tenía el muchacho y solo le hicieron el examen y a la 1 de la mañana se lo volvieron a llevar al hospital. No tenían porqué llevárselo, tenían que dejarlo ahí para que le hicieran todos los exámenes y los bárbaros lo volvieron a llevar", declaró entre sollozos.
La madre aseveró que su hijo desde que ingresó a la cárcel "estaba bien de salud y lo que dijeron ellos es que tenía epilepsia. Mi hijo era sano, sano".
Indicó que su hijo desde hace tres años está recluido en el centro penitenciaria por un problema vinculado con drogas. "Esa es una injusticia que hacen porque mi hijo ya estaba pagando. No era asesino, tampoco era violador", dijo.
Igualmente, reprochó que en la penitenciaría a los privados de libertad "no los atienden" cuando están enfermos.
"Me dijeron que el cipote iban con medicamento y al cipote no le habían puesto el medicamento. Si la esposa no llega el lunes a la visita, ella no se da cuenta. Ahí se desafalló mi hijo, ahí fue que mi nuera se dio cuenta de que estaba bien grave él", explicó.
La señora espera que se esclarezcan los hechos sobre el deceso de su hijo, cuyo cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa para que se le realice la autopsia correspondiente.