Identifican a joven carbonizado en Morocelí, El Paraíso; estaba desaparecido

Morocelí, El Paraíso.- Como José Eduardo Matamoros fue identificado el joven que fue encontrado carbonizado el pasado miércoles -19 de agosto- en el municipio de Morocelí del departamento de El Paraíso.
La identidad fue confirmada por sus familiares, quienes llegaron a Medicina Forense a retirar el cuerpo del joven de 21 años.
De igual forma, se dio a conocer que fue encontrado en la aldea Planes El Retiro. De acuerdo con sus familiares, había sido reportado como desaparecido aproximadamente dos días atrás.
Se desconocen las causas que llevaron a Matamoros a morir de esta forma, por lo que se está a la espera de información por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Encuentran hombre muerto en carretera a Danlí
En la noche del pasado jueves fue reportado el hallazgo de un hombre sin vida a la altura del kilómetro 11 de la carretera que conecta a Distrito Central con Danlí.
Según información preliminar de TN5 Noticias, la víctima mortal, de quien aún se desconoce su identidad, fue privada de su libertad horas antes en la colonia Villa Nueva.
El hombre presentaba varios impactos de bala en su rostro, principalmente en su rostro, de acuerdo a información preliminar de Medicina Forense.
Hasta el pasado 3 de agosto, en el país se contabilizaban 1,461 homicidios, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).