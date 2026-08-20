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Identifican a joven carbonizado en Morocelí, El Paraíso; estaba desaparecido

Como José Eduardo Matamoros, de 21 años, fue identificado el joven hallado carbonizado en Morocelí, El Paraíso. Había sido reportado como desaparecido

  • Actualizado: 20 de agosto de 2026 a las 10:09
Identifican a joven carbonizado en Morocelí, El Paraíso; estaba desaparecido

De acuerdo a los familiares, José Eduardo Matamoros había desaparecido aproximadamente dos días atrás.

 Foto: captura de pantalla

Morocelí, El Paraíso.- Como José Eduardo Matamoros fue identificado el joven que fue encontrado carbonizado el pasado miércoles -19 de agosto- en el municipio de Morocelí del departamento de El Paraíso.

La identidad fue confirmada por sus familiares, quienes llegaron a Medicina Forense a retirar el cuerpo del joven de 21 años.

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De igual forma, se dio a conocer que fue encontrado en la aldea Planes El Retiro. De acuerdo con sus familiares, había sido reportado como desaparecido aproximadamente dos días atrás.

Se desconocen las causas que llevaron a Matamoros a morir de esta forma, por lo que se está a la espera de información por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

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En la noche del pasado jueves fue reportado el hallazgo de un hombre sin vida a la altura del kilómetro 11 de la carretera que conecta a Distrito Central con Danlí.

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Según información preliminar de TN5 Noticias, la víctima mortal, de quien aún se desconoce su identidad, fue privada de su libertad horas antes en la colonia Villa Nueva.

El hombre presentaba varios impactos de bala en su rostro, principalmente en su rostro, de acuerdo a información preliminar de Medicina Forense.

Hasta el pasado 3 de agosto, en el país se contabilizaban 1,461 homicidios, según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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