Identifican a joven carbonizado en Morocelí, El Paraíso; estaba desaparecido

Morocelí, El Paraíso.- Como José Eduardo Matamoros fue identificado el joven que fue encontrado carbonizado el pasado miércoles -19 de agosto- en el municipio de Morocelí del departamento de El Paraíso. La identidad fue confirmada por sus familiares, quienes llegaron a Medicina Forense a retirar el cuerpo del joven de 21 años.

De igual forma, se dio a conocer que fue encontrado en la aldea Planes El Retiro. De acuerdo con sus familiares, había sido reportado como desaparecido aproximadamente dos días atrás.



Se desconocen las causas que llevaron a Matamoros a morir de esta forma, por lo que se está a la espera de información por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Encuentran hombre muerto en carretera a Danlí

En la noche del pasado jueves fue reportado el hallazgo de un hombre sin vida a la altura del kilómetro 11 de la carretera que conecta a Distrito Central con Danlí.