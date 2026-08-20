Encuentran un hombre muerto en la carretera a Danlí; le dispararon en su rostro

Tegucigalpa, Honduras.- En la noche del pasado miércoles -19 de agosto- en la carretera que conduce desde la capital hacia el municipio de Danlí fue encontrado un hombre muerto, a quien le dispararon en su rostro. La víctima fue encontrada en el kilómetro 11 de la carretera que conecta con el oriente del país. Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido.

Según información preliminar recopilada por TN5 Noticias, el hombre fue raptado horas antes en la colonia Villa Nueva. Los datos preliminares por parte de Medicina Forense señalan que la mayoría de impactos de bala se concentraban en su cara.

Homicidios en la capital

Distrito Central figura como el municipio con más homicidios a nivel nacional, contabilizando 172. Le siguen San Pedro Sula con 99, El Progreso con 44, La Ceiba con 42 y Comayagua con 38, según estadísticas de la Secretaría de Seguridad a través del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).