A dos meses de finalizar el año escolar, más de 21,400 alumnos abandonaron las clases

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Mantener a los <b>estudiantes </b>dentro de las <b>aulas de clases</b> se ha convertido en uno de los principales retos para las autoridades educativas de Honduras.A dos meses de que finalice el año escolar 2026, al menos 21,420 estudiantes ya <b>abandonaron sus estudios</b> o cancelaron su matrícula en los diferentes departamentos del país, según los registros de la Secretaría de Educación (Seduc).Los datos oficiales analizados por EL HERALDO indican que del total de alumnos que salieron del sistema, hay 20,321 estudiantes y otros 1,099 alumnos cuya matrícula fue cancelada.La deserción representa el abandono de los estudios, mientras que la <b>cancelación </b>corresponde a la salida formal del estudiante de la matrícula.Los registros muestran además una brecha entre hombres y mujeres; 11,902 de los estudiantes que salieron del sistema son hombres, frente a 9,518 mujeres, por lo que los varones representan el 55.6% del total y las niñas y adolescentes el 44.4%.