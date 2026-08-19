VIDEO: Cámaras captan el momento del asesinato de un mecánico en Choluteca

Choluteca, Honduras.- Cámaras de vigilancia grabaron el momento exacto en el que un hombre le quitó la vida a otra persona en horas de la tarde de este miércoles -19 de agosto- en las colonias Las Acacias, en Choluteca. El crimen ocurrió exactamente a las 12:46 del mediodía, según el registro de la grabación, cuando la víctima se encontraba fuera de un establecimiento. El video muestra a Edwin Javier Vásquez, conocido como “El Chino”, sentado en una banca, cuando un hombre sale de una esquina de la vivienda y comienza a acercarse lentamente.

Edwin, quien era reconocido mecánico de la zona, se encontraba de espaldas, por lo que no se percató de que el sujeto, que portaba un arma en sus manos, se acercaba apuntándole. En menos de 2 segundos, el sujeto le dispara justo en la cabeza y sale corriendo del lugar. El cuerpo de Edwin cayó al suelo, perdiendo la vida de manera inmediata, donde vecinos salieron de sus viviendas al escuchar la detonación y del lugar donde estaba él para brindarle ayuda, pero este ya no presentaba signos vitales.

Autoridades llegaron al lugar rápidamente tras una llamada de los vecinos, quienes acordonaron la escena del crimen para iniciar con las investigaciones correspondientes del caso. En el lugar se encontraba una cámara de vigilancia que captó todo el crimen, permitiendo así ser objeto de evidencia y lograr identificar al sujeto que le disparó a Edwin.