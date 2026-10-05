¡Vuelve el perreo clásico! Wisin anuncia show único en el Coliseo de Puerto Rico

"Esto empezó en la calle, en los caseríos, en las marquesinas. Esto es de nosotros. Por eso, el primer concierto de 'La universidad del perreo' será en casa. Una sola noche para celebrar el género que nos dio todo", expresó Wisin en sus redes sociales junto a un video anunciando la presentación.

San Juan, Puerto Rico.- El reguetonero puertorriqueño Wisin anunció este lunes que el 13 de noviembre celebrará el lanzamiento de su disco más reciente, "La universidad del perreo" , con un concierto único en el Coliseo de Puerto Rico , el cual prometió convertirlo en la pista de perreo más grande de la isla.

"¿QUIEREN PERREO? El 13 de noviembre, la 'La universidad del perreo' abre sus puertas en 'el Choliseo', en nuestra tierra, donde todo comenzó. Prepárense, que esa noche vamos a dar clase como en los tiempos de antes", agregó.

Según indicó el destacado artista urbano, en dicha "universidad todos somos estudiantes y todos queremos regresar a clases".

Por ello, el costo de las entradas empezarán "a precio de estudiante", desde 20 dólares, "haciendo que nadie tenga excusa para quedarse fuera de esta graduación colectiva del reguetón", destacó Wisin.

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Los boletos saldrán a la venta mañana martes, a las 10:00 hora local (14.00 GMT) a través de ticketera.com.

"La matrícula será limitada y la clase no se repite. Gracias, Puerto Rico. Nos vemos en el Choli", apuntó Wisin.

En el álbum "La universidad del perreo", que se estrenó el pasado 4 de septiembre, abundan los ritmos que se remontan a los orígenes del género urbano y le rinde homenaje a esos sonidos, artistas y códigos que sentaron las bases del movimiento mundial.

Para el álbum, "el decano" de "la universidad", o sea, Wisin, reunió a figuras fundamentales del género como Ivy Queen y Don Chezina, dos de los pioneros del movimiento, así como al dúo de Jowell & Randy, Jory Boy, Franco "El Gorila", Trébol Clan, Juanka El Problematik, el mexicano El Bogueto y el colombiano Kapo.