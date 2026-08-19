Atacan a disparos y con arma blanca a una madre y sus dos hijas en Olancho

Esquipulas del Norte, Olancho.- Una madre junto a sus dos hijas fueron atacadas a disparos y con un arma blanca en el municipio de Esquipulas del Norte en el departamento de Olancho.
Las mujeres fueron llevadas de emergencia al Hospital Aníbal Murillo por una patrulla. Según información preliminar de medios locales, posteriormente fueron trasladadas a San Pedro Sula.
El medio Kaytkay TV reportó que presuntamente el autor del ataque habría sido un hombre que figura como pareja de una de las hijas de Elba. No obstante, se está a la espera de que las autoridades policiales comuniquen los hallazgos de su investigación que confirmen quién fue el responsable del atentado y sus motivaciones.
Continúan muertes de mujeres
En los últimos días se han registrado diferentes crímenes en los que a varias mujeres les han arrebatado la vida de forma violenta.
En Tocoa, Colón, le quitaron la vida dentro de su casa Yaquelin Ramírez. Presuntamente, su exyerno pretendía atacar a su hija, pero terminó disparando contra ella. Además, se reportó que un menor de edad resultó herido.
En Roatán, Islas de la Bahía, fue asesinada Daniela Alejandra Ramos, de 18 años. Fue atacada por individuos desconocidos el pasado 17 de agosto en Coxen Hole.
En la aldea Yaguacire del Distrito Central en plena calle fue acribillada a tiros Sharon Isabel Núñez Rosales. La extinta Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) la arrestó en junio de 2025 por coordinar la distribución de drogas dentro de centros penitenciarios, siendo una colaboradora de la Pandilla 18.