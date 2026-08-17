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Cámaras grabaron su muerte: Daniela Ramos, joven asesinada en Coxen Hole, Roatán

Un video muestra el momento exacto en que dos hombres atacan a disparos a Daniela y a un acompañante, les quitan sus pertenencias y luego se dan a la fuga

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 16:59
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Cámaras de seguridad grabaron el momento en que Daniela Ramos fue asesinada por hombres desconocidos la noche del sábado, tras recibir varios disparos en Roatán, Islas de la Bahía.

 Foto: Redes sociales
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Daniela Alejandra Ramos Fernández, de 18 años, era originaria de Tela, Atlántida. Murió el 15 de agosto tras quedar gravemente herida en el centro de Coxen Hole.

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De acuerdo con el video, dos individuos interceptaron a Daniela y una de las personas que la acompañaban mientras caminaban hacia su habitación.

 Foto: Captura de video
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Los sospechosos dispararon contra la joven y posteriormente le quitaron sus pertenencias, según se muestra en las grabaciones.

 Foto: Captura de video
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Aunque los equipos de emergencia trasladaron a Daniela a un centro asistencial, la joven murió al llegar debido a la gravedad de las heridas.En la escena se encontraron al menos cinco casquillos de bala.

 Foto: Captura de video
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El subcomisionado policial Roger Martínez explicó que las autoridades recibieron el reporte sobre una mujer herida con arma de fuego.

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Al llegar al lugar, los agentes comenzaron a recabar información para identificar a los responsables del hecho. Toda la escena quedó grabada por las cámaras del lugar.

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La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar a los responsables, establecer el móvil del crimen y reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

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La joven trabajaba en una caseta del sector, donde además atendía su propio negocio y vendía diferentes productos.

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Amigos y conocidos han expresado sus condolencias a los familiares de Daniela, y piden esclarecer el caso y localizar a los responsables.

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