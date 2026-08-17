Cámaras grabaron su muerte: Daniela Ramos, joven asesinada en Coxen Hole, Roatán

Cámaras de seguridad grabaron el momento en que Daniela Ramos fue asesinada por hombres desconocidos la noche del sábado, tras recibir varios disparos en Roatán, Islas de la Bahía.
Daniela Alejandra Ramos Fernández, de 18 años, era originaria de Tela, Atlántida. Murió el 15 de agosto tras quedar gravemente herida en el centro de Coxen Hole.
De acuerdo con el video, dos individuos interceptaron a Daniela y una de las personas que la acompañaban mientras caminaban hacia su habitación.
Los sospechosos dispararon contra la joven y posteriormente le quitaron sus pertenencias, según se muestra en las grabaciones.
Aunque los equipos de emergencia trasladaron a Daniela a un centro asistencial, la joven murió al llegar debido a la gravedad de las heridas.En la escena se encontraron al menos cinco casquillos de bala.
El subcomisionado policial Roger Martínez explicó que las autoridades recibieron el reporte sobre una mujer herida con arma de fuego.
Al llegar al lugar, los agentes comenzaron a recabar información para identificar a los responsables del hecho. Toda la escena quedó grabada por las cámaras del lugar.
La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar a los responsables, establecer el móvil del crimen y reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.
La joven trabajaba en una caseta del sector, donde además atendía su propio negocio y vendía diferentes productos.
Amigos y conocidos han expresado sus condolencias a los familiares de Daniela, y piden esclarecer el caso y localizar a los responsables.