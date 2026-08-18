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A Zoe Cano la encontraron en estado de descomposición tras días desaparecida en Copán

Zoe Cano fue encontrada en estado de descomposición tras permanecer varios días desaparecida en Copán. Autoridades investigan las circunstancias del crimen:

  • Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 17:35
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La joven Zoe Cano, de 19 años, fue encontrada sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de un apartamento en Nueva Arcadia, Copán. Esto se sabe del crimen:

Foto: Redes sociales
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El hallazgo ocurrió luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades por un fuerte olor que provenía del inmueble ubicado en el barrio La Joya de La Entrada.

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Tras recibir el reporte, agentes policiales se desplazaron hasta el lugar y, al ingresar al apartamento, encontraron el cuerpo de la joven tendido boca arriba sobre el piso, a un costado de una cama.

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La escena fue acordonada para permitir el trabajo de los investigadores y del personal de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes realizaron las diligencias correspondientes para recopilar información que ayude a esclarecer el caso.

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De acuerdo con la información preliminar, el cadáver presentaba varias heridas provocadas con un arma blanca. También se observaron lesiones en la zona del cuello, aunque será la autopsia la que determine oficialmente la causa de muerte.

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En el interior del apartamento, los investigadores localizaron manchas de sangre esparcidas sobre el suelo, además de huellas de calzado y pisadas de personas descalzas.

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Las condiciones en las que fue localizado el cuerpo impidieron establecer en la escena la forma exacta en que ocurrió el fallecimiento.

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Según los primeros reportes, Cano habría sido vista por última vez durante el pasado fin de semana. Las investigaciones apuntan a que el cuerpo habría permanecido en el apartamento desde el domingo 16 de agosto.

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De manera preliminar también se ha informado que la joven residía en la colonia Nueva Suyapa y que habría llegado al apartamento en calidad de visita.

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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y Medicina Forense mantienen las diligencias para determinar qué ocurrió con Zoe Cano e identificar a los responsables.

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