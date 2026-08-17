Mujer muere atropellada por un motociclista en San Pedro Sula; familia denuncia a menor de edad

La fallecida fue identificada como Ana Suyapa López Segura, quien fue embestida por un menor de edad que se conducía a exceso de velocidad y sin portar licencia, denunciaron familiares.

San Pedro Sula, Honduras.- El pasado domingo 16 de agosto una mujer perdió la vida tras ser atropellada por un motociclista en la colonia Felipe Zelaya de la ciudad de San Pedro Sula , zona norte del país.

De acuerdo al relato de su hijastra, López llegó a la colonia para cuidar a su pareja, cuyo estado de salud es delicado ya que recientemente sufrió un infarto. Al salir de la vivienda y cruzarse la calle, López fue impactada por el menor.

"No podemos ni decirle a él que su pareja acaba de morir. Eso es lo que más me duele porque después de ella puede ser mi papá, porque no sabemos cómo darle la noticia de que un menor de edad acaba de atropellar a su pareja", expresó con indignación.

Reiteró que el menor "anda sin licencia. Por eso los padres no han querido venir a querer poner la cara por él".

Uno de los hermanos de López Segura detalló que ella era residente de la colonia 6 de Mayo, donde era vecina de la familia del menor.

"Yo lo que pido es que hagan justicia. Estos cipotes andan como locos en las calles porque ellos (refiriéndose a la Policía) no hacen nada", declaró, aseverando que esperan que se haga justicia y que no pretendan resolver esta pérdida con solo dar dinero.