Mujer muere atropellada por un motociclista en San Pedro Sula; familia denuncia a menor de edad

San Pedro Sula, Honduras.- El pasado domingo 16 de agosto una mujer perdió la vida tras ser atropellada por un motociclista en la colonia Felipe Zelaya de la ciudad de San Pedro Sula, zona norte del país.
La fallecida fue identificada como Ana Suyapa López Segura, quien fue embestida por un menor de edad que se conducía a exceso de velocidad y sin portar licencia, denunciaron familiares.
De acuerdo al relato de su hijastra, López llegó a la colonia para cuidar a su pareja, cuyo estado de salud es delicado ya que recientemente sufrió un infarto. Al salir de la vivienda y cruzarse la calle, López fue impactada por el menor.
"No podemos ni decirle a él que su pareja acaba de morir. Eso es lo que más me duele porque después de ella puede ser mi papá, porque no sabemos cómo darle la noticia de que un menor de edad acaba de atropellar a su pareja", expresó con indignación.
Reiteró que el menor "anda sin licencia. Por eso los padres no han querido venir a querer poner la cara por él".
Uno de los hermanos de López Segura detalló que ella era residente de la colonia 6 de Mayo, donde era vecina de la familia del menor.
"Yo lo que pido es que hagan justicia. Estos cipotes andan como locos en las calles porque ellos (refiriéndose a la Policía) no hacen nada", declaró, aseverando que esperan que se haga justicia y que no pretendan resolver esta pérdida con solo dar dinero.
De igual forma, la hijastra de López clamó por justicia y reprochó la falta de orden por parte de las autoridades, criticando que muchos menores conducen sin licencia a la vista de policías y de los propios padres de familia.
"Hay muchos padres alcachuetos que les dan motos a sus hijos menores de edad. Por mucha ineficiencia, por mucha irresponsabilidad hay mucha gente inocente muerta en este momento, donde las autoridades nunca hacen nada, donde los policías los pueden parar a los menores de edad y con 500 lempiras se van. Por eso hay mucho inocente muerto", expresó indignada.