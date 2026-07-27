Mujer muere atropellada por un bus en paso a desnivel de El Carrizal

Comayagüela, Honduras.- Una mujer de la tercera edad murió atropellada este lunes por un bus de la ruta urbana en un paso a desnivel en la colonia El Carrizal, al norte de Comayagüela.
La víctima, que hasta esta mañana no ha sido identificada, al parecer buscaba cruzar la calle desde el sector de la colonia Smith hacia la Policarpo Paz García. Se desconoce si ella acababa de bajar de la unidad que recorre la ruta Carrizal-Centro-San Felipe-La Esperanza.
El percance se dio justo en el inicio del paso a desnivel donde algunas unidad de transporte público acostumbran a subir pasajeros pese a que no hay establecida una estación como tal.
La víctima, cuyo cuerpo fue cubierto con un plástico negro, portaba una canasta plástica (estilo salvadoreña) que quedó en la escena. Asimismo, calzaba una sandalias moradas que salieron expulsadas durante el fuerte golpe.
Debido a la tragedia en la zona se registró tráfico pesado por varias horas, por lo que elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte desviaron el tráfico vehicular hacia una vía alterna.
Se desconoce si el conductor de la unidad fue detenido para efectos de investigación y deducir las responsabilidades del caso.