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Distribuía drogas en cárceles: lo que se sabe de la mujer asesinada en Yaguacire

Sharon Núñez Rosales, asesinada a disparos en la aldea Yaguacire, tenía un historial delictivo en el que traficaba drogas en los centros penitenciarios

  • Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 11:02
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Sharon Isabel Núñez Rosales, mujer asesinada en la aldea Yaguacire del Distrito Central, tiene antecedentes de coordinar el ingreso de drogas a centros penales y de colaborar con la Pandilla 18. Más detalles a continuación.

 Fotos: Cortesía
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El pasado 16 de agosto, en la aldea Yaguacire, ubicada en el sur de la capital, fue acribillada a disparos en el barrio La Lima del sector mencionado.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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El violento hecho se registró en horas de la madrugada. Atemorizados, los vecinos alertaron a las autoridades sobre el tiroteo.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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A la escena del crimen llegaron agentes de la Policía Nacional y de Medicina Forense para levantar el cadáver de Núñez Rosales. En el lugar se hallaron más de 20 casquillos de bala.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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Núñez fue capturada por la extinta Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) en junio de 2025 en la carretera CA-5, a la altura del cementerio San Miguel Arcángel del valle de Amarateca.

 Foto: Dipampco
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Las investigaciones de la Dipampco revelaron que Núñez era activa en microtráfico de estupefacientes en el interior de las cárceles, siendo una colaboradora de la Pandilla 18. Incluso, introducía droga en módulos de máxima seguridad.

 Foto: Dipampco
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Cuando Núñez fue arrestada, se le decomisó dinero en efectivo y envoltorios de distintos narcóticos. Entre ellos, supuesta marihuana y supuesta cocaína.

 Foto: Dipampco
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La Dipampco informó que Núñez pretendía llevar la droga que se le decomisó hacia el centro penitenciario de Santa Bárbara.

 Foto: Dipampco
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Además, se informó que esta mujer utilizaba preservativos y lubricantes sexuales para poder ingresar los narcóticos en sus partes íntimas.

 Foto: Dipampco
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Una vez que Núñez Rosales introducía la droga, la revendía a un precio relativamente mayor, dejándole ganancias a la Pandilla 18.

 Foto: Dipampco
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No hay registro de si Núñez recibió una condena por los delitos por los que fue capturada, ni el motivo por el que se encontraba en libertad.

 Foto: Dipampco
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Sobre su muerte reportada el pasado 16 de agosto, se desconocen los motivos por los que le quitaron la vida, así como los autores del crimen.

 Foto: Dipampco
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