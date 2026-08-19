Hombre muere tras sufrir una caída en la colonia Hato de Enmedio

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre identificado preliminarmente como Yoni Hernández perdió la vida tras sufrir una caída en la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa.
El hecho fue atendido por las autoridades, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo en el lugar donde ocurrió el incidente.
Posteriormente, a petición de los familiares, el cadáver fue entregado para que le dieran cristiana sepultura.
De manera preliminar, se maneja que Hernández habría estado bajo los efectos del alcohol al momento de sufrir la caída. Sin embargo, esta versión deberá ser confirmada mediante la autopsia.
Las autoridades continuarán con las diligencias para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho y determinar cómo se produjo la caída que terminó provocando la muerte del hombre.