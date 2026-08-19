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Hombre muere tras sufrir una caída en la colonia Hato de Enmedio

De manera preliminar se conoció que el hombre estaba en presunto estado de ebriedad y que por esa razón habría perdido el equilibrio caminando

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 10:55
Hombre muere tras sufrir una caída en la colonia Hato de Enmedio

El cadáver del hombre fue trasladado hasta la casa de sus parientes para realizar sus honras fúnebres.

 Foto: Captura de video

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre identificado preliminarmente como Yoni Hernández perdió la vida tras sufrir una caída en la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa.

El hecho fue atendido por las autoridades, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo en el lugar donde ocurrió el incidente.

Posteriormente, a petición de los familiares, el cadáver fue entregado para que le dieran cristiana sepultura.

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De manera preliminar, se maneja que Hernández habría estado bajo los efectos del alcohol al momento de sufrir la caída. Sin embargo, esta versión deberá ser confirmada mediante la autopsia.

Las autoridades continuarán con las diligencias para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho y determinar cómo se produjo la caída que terminó provocando la muerte del hombre.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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