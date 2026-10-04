Onda tropical dejará lluvias y actividad eléctrica en Honduras este lunes

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de una onda tropical y la convergencia de viento y humedad procedente del mar Caribe y el océano Pacífico mantendrán la probabilidad de precipitaciones durante la tarde y noche de este lunes 5 de octubre en la mayor parte de Honduras.
Víctor Ortega, pronosticador de turno de Cenaos, indicó que estas condiciones también favorecerán abundante nubosidad sobre el territorio nacional.
Las precipitaciones serán más intensas y estarán acompañadas de actividad eléctrica en sectores de las regiones suroccidental, central y sur del país, de acuerdo con el pronóstico.
"El ingreso de una onda tropical y la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico va a continuar con abundante nubosidad y la probabilidad de tener precipitaciones en horas de la tarde-noche en la mayor parte del territorio nacional", explicó Ortega.
El pronosticador señaló que en las regiones suroccidental, central y sur se esperan las lluvias de mayor intensidad, con presencia de actividad eléctrica.
En cuanto a las condiciones marítimas, Ortega detalló que el oleaje será de 1 a 3 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el golfo de Fonseca.
Para el Distrito Central se pronostica una temperatura máxima de 27 C° y una mínima de 19 C°. En la región central, la máxima será de 29 C° y la mínima de 20 C°.
La región insular tendrá una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 28 C°, mientras que en la región norte se esperan 32 C° como máxima y 22 C° como mínima.
En la región oriental se registrará una máxima de 33 C° y una mínima de 20 C°. La zona sur alcanzará los 35 C° y tendrá una mínima de 24 C°.
Para la región occidental se pronostica una temperatura máxima de 28 C° y una mínima de 15 C°, según la información proporcionada por el pronosticador de turno de Cenaos.
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