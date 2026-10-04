Onda tropical dejará lluvias y actividad eléctrica en Honduras este lunes

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de una onda tropical y la convergencia de viento y humedad procedente del mar Caribe y el océano Pacífico mantendrán la probabilidad de precipitaciones durante la tarde y noche de este lunes 5 de octubre en la mayor parte de Honduras.

Víctor Ortega, pronosticador de turno de Cenaos, indicó que estas condiciones también favorecerán abundante nubosidad sobre el territorio nacional.

Las precipitaciones serán más intensas y estarán acompañadas de actividad eléctrica en sectores de las regiones suroccidental, central y sur del país, de acuerdo con el pronóstico.

"El ingreso de una onda tropical y la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico va a continuar con abundante nubosidad y la probabilidad de tener precipitaciones en horas de la tarde-noche en la mayor parte del territorio nacional", explicó Ortega.