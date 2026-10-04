Incorporan revisión vehicular digital en la plataforma BIEN

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Honduras anunció que los usuarios de la Billetera Electrónica Nacional (BIEN) podrán registrar su boleta de revisión vehicular digital a partir de este domingo. La incorporación de este documento a través de BIEN permitirá a los usuarios portar consigo este documento de cara al feriado de la Semana Morazánica, en la cual miles de vehículos se desplazan por el territorio nacional. Las personas que ya tienen instalada en sus dispositivos móviles la plataforma BIEN deberán descargar la nueva actualización e ingresar los datos de su boleta de revisión, según explicaron técnicos de la Dirección de Gestión por Resultados (Diger).

Además, no será necesario volver a ingresar las credenciales y datos registrados previamente, tales como el Documento Nacional de Identificación (DNI), licencia de conducir, carné de residencia por parte de extranjeros o permiso de portación de armas. Las autoridades enfatizaron que la boleta de revisión vehicular digital tiene completa validez legal, lo cual es propicio considerando los retenes policiales y militares que se instalarán en diferentes puntos del país durante el feriado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Instituto de la Propiedad (IP) resaltó que el parque vehicular en el territorio nacional asciende a los más de 3.9 millones de automotores, de los cuales el 45% se encuentran solventes y sin deudas por concepto de impuestos por tasa vehicular. BIEN fue lanzada en julio como un proyecto de la Diger financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su objetivo es fortalecer la seguridad de documentos oficiales, reducir el riesgo de falsificaciones y facilitar su verificación de una forma simple y confiable.