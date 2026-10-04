Sala Penal de la CSJ acumula más de 2,000 casos en mora judicial

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) enfrenta una mora judicial de 2,000 expedientes pendientes de resolución, acumulación que, según el magistrado Mario Díaz, está relacionada con el elevado número de recursos de casación que recibe esta instancia. “La Sala Penal tiene una carga bastante fuerte, tenemos más de 2,000 casos que están pendientes y, evidentemente, todos y cada uno son importantes para la ciudadanía y para las personas que tienen sus casos acá”, señaló. Ante las incidencias, el funcionario explicó que la cantidad de expedientes que ingresa cada año supera la capacidad de resolución de la Sala Penal, situación que provoca la acumulación de expedientes y mantiene pendientes procesos de períodos anteriores.

Solo 32 casos de los 544 ingresos fueron resueltos en 2025

Datos de la memoria anual del Poder Judicial del 2025 apuntan que, durante ese periodo, ingresaron 544 casos, pero únicamente 32 de ellos registraron una resolución durante el mismo período. Esto representa que apenas el 5.9% de los casos que ingresaron en 2025 fue resuelto ese mismo año, mientras que los restantes 512 casos no registraron una resolución en tiempo y forma, de acuerdo con los datos reportados por la CSJ. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Sin embargo, los datos muestran que la Sala Penal concentró la mayor parte de sus resoluciones en expedientes acumulados de años anteriores. En 2025, el órgano judicial reportó 694 resoluciones, de las cuales 662, equivalentes al 95% correspondieron a casos ingresados en períodos anteriores. Es decir, aunque la Sala Penal logró emitir cientos de resoluciones, una proporción considerable de su trabajo estuvo concentrada en expedientes acumulados de períodos anteriores, mientras continuaban ingresando nuevos casos.

Recursos de casación concentran la mayoría de los casos