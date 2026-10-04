Más de 36,000 migrantes hondureños han retornado al país en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 36,658 migrantes hondureños han retornado al país entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026, según los registros de retorno del Instituto Nacional de Migración (INM). Los datos oficiales indican que durante los primeros nueve meses de este año han regresado en promedio unas 134 personas al día. Del total de personas que han regresado a Honduras, 28,573 lo hicieron por vía aérea, mientras que otras 8,085 ingresaron al país por vía terrestre. Los datos muestran, además, que la mayoría de los retornados son hombres. En total, 29,717 corresponden al género masculino, mientras que el resto de las personas retornadas son mujeres, niños y niñas.

Estados Unidos concentra la mayor cantidad de retornos, con 32,851 hondureños que regresaron al país durante lo que va del 2026. La cifra representa cerca del 90% del total de retornados registrados hasta septiembre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse México es el segundo país de procedencia, con 3,716 hondureños retornado, mientras que desde Guatemala se contabilizaron 91 personas. La cantidad de compatriotas que regresaron al país representa el 85.4% de las 42,928 personas retornadas durante todo 2025. Aunque el dato de 2026 corresponde únicamente a los primeros nueve meses del año, la cantidad de retornados se acerca al total registrado durante los 12 meses de 2025. El promedio diario de todo 2025 fue de aproximadamente 118 retornados. Expertos indican que este año la cantidad de hondureños retornados podría superar a la del año anterior debido a las drásticas políticas migratorias que el gobierno de Estados Unidos esta implementando.