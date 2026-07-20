Deportaciones de hondureños podrían alcanzar hasta 50,000 al cierre del 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El país enfrenta un acelerado incremento en las deportaciones de hondureños desde Estados Unidos y, de acuerdo al abogado y experto en temas migratorios, Ilich Cornejo, de mantenerse esa tendencia, el país podría cerrar el 2026 con entre 45,000 y 50,000 hondureños retornados. Cornejo explicó que más de 24,000 hondureños habían sido deportados, casi el doble de los 13,200 retornados registrados en el mismo período del año anterior. El experto atribuyó este aumento al endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y señaló que las deportaciones continuarán en los próximos meses.

Asimismo, indicó que diariamente más de 100 hondureños siguen intentando llegar de forma irregular al territorio estadounidense, pese a los riesgos que implica el trayecto. De acuerdo con datos divulgados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta el primer semestre del 2026 han sido deportados un total de 23,420 hondureños. La cifra revela que en promedio 129 compatriotas llegaron al territorio deportados por cada día. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señala que el retorno de migrantes hondureños aumentó un 43.3% entre enero y mayo de 2026 respecto al mismo período de 2025.