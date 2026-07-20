  1. Inicio
  2. · Honduras

Deportaciones de hondureños podrían alcanzar hasta 50,000 al cierre del 2026

El experto Ilich Cornejo señaló que cerca de 24,000 hondureño han sido deportados en lo que va del año, por lo que al cierre de este año la cifra se podría duplicar

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 14:03
Deportaciones de hondureños podrían alcanzar hasta 50,000 al cierre del 2026

Durante el primer semestre del 2026, unos 24,000 hondureños migrantes han retornado al territorio.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El país enfrenta un acelerado incremento en las deportaciones de hondureños desde Estados Unidos y, de acuerdo al abogado y experto en temas migratorios, Ilich Cornejo, de mantenerse esa tendencia, el país podría cerrar el 2026 con entre 45,000 y 50,000 hondureños retornados.

Cornejo explicó que más de 24,000 hondureños habían sido deportados, casi el doble de los 13,200 retornados registrados en el mismo período del año anterior.

El experto atribuyó este aumento al endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y señaló que las deportaciones continuarán en los próximos meses.

Ecuatorianos y cubanos encabezan el ingreso irregular de migrantes a Honduras

Asimismo, indicó que diariamente más de 100 hondureños siguen intentando llegar de forma irregular al territorio estadounidense, pese a los riesgos que implica el trayecto.

De acuerdo con datos divulgados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta el primer semestre del 2026 han sido deportados un total de 23,420 hondureños.

La cifra revela que en promedio 129 compatriotas llegaron al territorio deportados por cada día.

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señala que el retorno de migrantes hondureños aumentó un 43.3% entre enero y mayo de 2026 respecto al mismo período de 2025.

INM reactiva sello especial para hijos de hondureños nacidos en el extranjero

La OIM precisó que la mayoría de los hondureños retornados fueron hombres (88%), mientras que las mujeres representaron el 12%.

Ese aumento en las deportaciones deja en evidencia que, pese al endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, el flujo migratorio continúa por parte de los hondureños que deciden irse para buscar un mejor futuro fuera de Honduras.

Entre esos factores resaltan la falta de empleo, la inseguridad y la reunificación familiar, que figuran como principales causas de los flujos migratorios que se originan en el país centroamericano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias