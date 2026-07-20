Revisan desafíos del sector lácteo que genera alrededor de 600 millones de litros de leche al año

Tegucigalpa, Honduras. -Autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) se reunieron con representantes de la Comisión Nacional de la Leche (Conale) para analizar la situación actual del sector lácteo.
En el encuentro revisaron el comportamiento de los precios y definieron estrategias conjuntas entre productores e industria, que permitan garantizar el abastecimiento de leche a nivel nacional.
Los representantes de la cadena láctea evaluaron los principales desafíos que enfrenta el rubro, entre ellos: el impacto de las condiciones climáticas sobre la producción, la estabilidad del mercado y las acciones necesarias para fortalecer una actividad clave para la economía y la seguridad alimentaria del país.
El viceministro de Ganadería, Justo Martínez, expresó que “el gobierno realiza espacios de diálogo, con el compromiso de articular esfuerzos con todos los actores de la cadena láctea para anticipar desafíos, fortalecer la producción nacional y garantizar la disponibilidad del alimento esencial para las familias hondureñas”.
El presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), José Chacón, destacó que "el país cuenta con un hato superior a los 2.5 millones de cabezas de ganado, una base productiva que sostiene la producción de leche y carne y dinamiza las economías rurales".
“La producción nacional de leche se estima en alrededor de 1.7 millones de litros diarios, equivalente a entre 600 y 650 millones de litros al año. De este volumen, entre 180 y 200 millones de litros corresponden al circuito industrial", explicó Chacón.
"Estas cifras pueden variar de acuerdo con las condiciones de producción durante las temporadas de invierno y verano”, destacó el funcionario.
Por su parte, el director de la Cámara Hondureña de la Leche, (Cahle), Edgardo Leiva, informó que "hasta julio no se registran variaciones significativas en el precio de la leche y explicó que en el sector industrial existe un acuerdo con el gobierno para mantener estabilidad en los precios de los productos lácteos".
“El comportamiento del invierno será determinante para el sector artesanal, por lo que se mantendrá un monitoreo permanente para prevenir afectaciones en la producción y evitar incrementos que puedan impactar al consumidor”, señaló Leiva.
Se informó que, con una inversión de 1.8 millones de lempiras, la SAG inició la entrega de silos de maíz y bloques multinutricionales a más de 270 productores, entre ellos ganaderos de los municipios de Apacilagua, Morolica, Duyure y Orocuina, y representantes de la Asociación de Ganaderos de Choluteca (AGACH).
La entrega corresponde a las acciones de apoyo al sector ganadero ante los efectos del cambio climático y para fortalecer la alimentación del hato bovino.