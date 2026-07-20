Revisan desafíos del sector lácteo que genera alrededor de 600 millones de litros de leche al año

Tegucigalpa, Honduras. -Autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) se reunieron con representantes de la Comisión Nacional de la Leche (Conale) para analizar la situación actual del sector lácteo. En el encuentro revisaron el comportamiento de los precios y definieron estrategias conjuntas entre productores e industria, que permitan garantizar el abastecimiento de leche a nivel nacional. Los representantes de la cadena láctea evaluaron los principales desafíos que enfrenta el rubro, entre ellos: el impacto de las condiciones climáticas sobre la producción, la estabilidad del mercado y las acciones necesarias para fortalecer una actividad clave para la economía y la seguridad alimentaria del país.

El viceministro de Ganadería, Justo Martínez, expresó que “el gobierno realiza espacios de diálogo, con el compromiso de articular esfuerzos con todos los actores de la cadena láctea para anticipar desafíos, fortalecer la producción nacional y garantizar la disponibilidad del alimento esencial para las familias hondureñas”. El presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), José Chacón, destacó que "el país cuenta con un hato superior a los 2.5 millones de cabezas de ganado, una base productiva que sostiene la producción de leche y carne y dinamiza las economías rurales". “La producción nacional de leche se estima en alrededor de 1.7 millones de litros diarios, equivalente a entre 600 y 650 millones de litros al año. De este volumen, entre 180 y 200 millones de litros corresponden al circuito industrial", explicó Chacón.