Productores modernizarán ganadería con biotecnología reproductiva y alianzas internacionales

Tegucigalpa, Honduras.-Con el objetivo de elevar la productividad y competitividad del sector bovino, la ganadería hondureña entrará en una nueva etapa de transformación mediante la incorporación de biotecnología reproductiva, genética de alto rendimiento y cooperación internacional. El proceso fue planteado durante la visita del experto mexicano en genética bovina, Jaime Mantecón, quien junto a autoridades del sector agropecuario, academia y productores, presentó una hoja de ruta orientada a la modernización del hato ganadero nacional.

La iniciativa de gobierno de la República a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), con la participación de productores de distintas regiones del país, incluyendo ganaderos de Olanchito, uno de los principales polos productivos, se destacó la necesidad de incorporar tecnologías aplicadas en Brasil, líder en América Latina para mejorar la eficiencia y el rendimiento del sector. El titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, expuso que “se busca facilitar la importación de material genético que antes no estaba disponible en Honduras, permitiendo a los ganaderos acceder a mejores opciones a precios más accesibles, acompañado de asistencia técnica para asegurar su correcta implementación y mejorar la productividad del sector” “A través del Incentivo para la Producción Ganadera, programa que está dirigido exclusivamente a pequeños productores, se promueve la repoblación bovina con una inversión inicial de 100 millones de lempiras”, aseguró el titular de la SAG.

Por su parte Jaime Mantecón, experto mexicano en genética bovina, dijo: “este es un programa de alto impacto que comenzará a rendir resultados en aproximadamente tres años y medio, por lo que su éxito dependerá de la continuidad y del compromiso de los productores hondureños, más allá de los ciclos de gobierno”. La propuesta contempla la utilización de genética superior adaptada a condiciones tropicales, acompañada de programas de capacitación técnica para veterinarios y productores, eso con el fin de garantizar la transferencia de conocimiento y la sostenibilidad del modelo productivo. Asimismo, se planteó la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con centros de investigación de Brasil, orientadas al desarrollo de proyectos piloto en Honduras que permitan acelerar la adopción de tecnologías reproductivas avanzadas en el campo.