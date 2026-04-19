Sector ganadero impulsa la economía nacional y su proyección a mercados internacionales

El subsecretario de ganadería, Justo René Martínez, al participar en la asamblea, reafirmó el compromiso del gobierno de la República para fortalecer el sector pecuario del país.El funcionario manifestó que “el gobierno promueve el fortalecimiento de estratégicas para el sector, entre las que se destacan: el Plan Nacional de Repoblación Bovina, el Centro de Reproducción Pecuaria y lo que será la instalación de una planta de nitrógeno para la preservación de semen de razas bovinas de alta productividad”.La planta de nitrógeno se instalará con el objetivo de mejorar la genética del hato ganadero nacional.