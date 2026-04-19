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Sector ganadero impulsa la economía nacional y su proyección a mercados internacionales

Miembros del sector productivo se reunieron en asamblea en San Esteban, Olancho, donde destacaron la importancia de la organización en el desarrollo del país

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 09:07
Sector ganadero impulsa la economía nacional y su proyección a mercados internacionales

La Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh) desarrollaron la asamblea en San Esteban, Olancho, uno de los sectores de mayor producción pecuaria de Honduras.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh) celebró la XCIII Asamblea Ordinaria donde destacó el papel estratégico del sector pecuario en la economía nacional y su creciente proyección hacia los mercados internacionales.

Durante el encuentro que se desarrolló en San Esteban, Olancho, los miembros de la organización resaltaron que la ganadería hondureña “trasciende fronteras por la calidad de su producción, consolidándose como uno de los rubros con mayor potencial de expansión comercial”.

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El subsecretario de ganadería, Justo René Martínez, al participar en la asamblea, reafirmó el compromiso del gobierno de la República para fortalecer el sector pecuario del país.

El funcionario manifestó que “el gobierno promueve el fortalecimiento de estratégicas para el sector, entre las que se destacan: el Plan Nacional de Repoblación Bovina, el Centro de Reproducción Pecuaria y lo que será la instalación de una planta de nitrógeno para la preservación de semen de razas bovinas de alta productividad”.

La planta de nitrógeno se instalará con el objetivo de mejorar la genética del hato ganadero nacional.

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Las autoridades gubernamentales reiteraron que estas acciones buscan fortalecer la competitividad del sector, aumentar la productividad y consolidar la presencia de la ganadería hondureña en los mercados internacionales.

De acuerdo con cifras del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en 2025, Honduras generó 5,012 millones de dólares en exportaciones de productos agroalimentarios, que representa el 11,7% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que refleja la importancia del sector agropecuario, incluida la ganadería, en la economía del país.

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En la asamblea de los agricultores y ganaderos se entregó un reconocimiento especial al productor y criador de la raza Brahman, Ángel Hernán Eveline, para contribuir al posicionamiento de la ganadería hondureña en el ámbito nacional e internacional.

El galardón fue otorgado en nombre del titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Abraham Molina.

“El señor Ángel Eveline ha dejado en alto el nombre del país y ha abierto las puertas para que más productores se sumen a este esfuerzo de crecimiento”, expresó el viceministro de ganadería Justo René Martínez.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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