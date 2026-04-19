Sector ganadero impulsa la economía nacional y su proyección a mercados internacionales

Tegucigalpa, Honduras.- La Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh) celebró la XCIII Asamblea Ordinaria donde destacó el papel estratégico del sector pecuario en la economía nacional y su creciente proyección hacia los mercados internacionales. Durante el encuentro que se desarrolló en San Esteban, Olancho, los miembros de la organización resaltaron que la ganadería hondureña “trasciende fronteras por la calidad de su producción, consolidándose como uno de los rubros con mayor potencial de expansión comercial”.

El subsecretario de ganadería, Justo René Martínez, al participar en la asamblea, reafirmó el compromiso del gobierno de la República para fortalecer el sector pecuario del país. El funcionario manifestó que “el gobierno promueve el fortalecimiento de estratégicas para el sector, entre las que se destacan: el Plan Nacional de Repoblación Bovina, el Centro de Reproducción Pecuaria y lo que será la instalación de una planta de nitrógeno para la preservación de semen de razas bovinas de alta productividad”. La planta de nitrógeno se instalará con el objetivo de mejorar la genética del hato ganadero nacional.

Las autoridades gubernamentales reiteraron que estas acciones buscan fortalecer la competitividad del sector, aumentar la productividad y consolidar la presencia de la ganadería hondureña en los mercados internacionales. De acuerdo con cifras del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en 2025, Honduras generó 5,012 millones de dólares en exportaciones de productos agroalimentarios, que representa el 11,7% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que refleja la importancia del sector agropecuario, incluida la ganadería, en la economía del país.