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Grupos campesinos buscan regularizar su permanencia en tierras en la zona sur del país

Representantes de grupos campesinos se reunieron con autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA) y la OABI para buscarle una solución a la problemática

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 19:43
Grupos campesinos buscan regularizar su permanencia en tierras en la zona sur del país

Autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA) y la OABI se reunieron con representantes de grupos campesinos de la zona sur de Honduras.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Representantes de 23 empresas campesinas de la zona sur del país, se reunieron con autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA) y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), donde abordaron temas relacionados con la situación de las tierras que actualmente ocupan.

Las propiedades están bajo administración de las autoridades de la OABI, por lo que los grupos campesinos expusieron su interés en regularizar su permanencia en estos predios.

Para ello, buscan una solución que les permita continuar desarrollando sus actividades productivas de manera legal y sostenible en la zona sur de Honduras.

Campesinos invaden tierras cercanas a la urbe

Los representantes del INA y la OABI manifestaron su disposición de trabajar de forma coordinada para atender laa problemática, destacando la importancia de encontrar mecanismos que garanticen seguridad jurídica y estabilidad para las familias campesinas.

En ese sentido, se acordó llevar a cabo una próxima reunión entre ambas instituciones, con el objetivo de avanzar en una solución integral en torno a la tenencia de la tierra y brindar respuestas concretas a las demandas planteadas por los grupos campesinos.

Las autoridades del Instituto Nacional Agrario destacaron que en la nueva administración se trabaja bajo el lema: ¡Paz en el campo con seguridad jurídica!.

Choluteca registra la invasión 77 y esta vez en Marcovia con 440 manzanas

Grupos campesinos han invadido tierras en el municipio de Marcovia en el departamento de Choluteca, específicamente en la finca El Rincón, con una extensión afectada de 440 manzanas.

Las autoridades gubernamentales han mostrado preocupación debido a que las invasiones de tierras se convierten en un grave problema ya que se violenta la seguridad jurídica.

Esas prácticas ilegales, no favorecen para que haya inversión nacional y extranjera en el país.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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