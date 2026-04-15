Grupos campesinos buscan regularizar su permanencia en tierras en la zona sur del país

Tegucigalpa, Honduras.-Representantes de 23 empresas campesinas de la zona sur del país, se reunieron con autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA) y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), donde abordaron temas relacionados con la situación de las tierras que actualmente ocupan. Las propiedades están bajo administración de las autoridades de la OABI, por lo que los grupos campesinos expusieron su interés en regularizar su permanencia en estos predios. Para ello, buscan una solución que les permita continuar desarrollando sus actividades productivas de manera legal y sostenible en la zona sur de Honduras.

Los representantes del INA y la OABI manifestaron su disposición de trabajar de forma coordinada para atender laa problemática, destacando la importancia de encontrar mecanismos que garanticen seguridad jurídica y estabilidad para las familias campesinas. En ese sentido, se acordó llevar a cabo una próxima reunión entre ambas instituciones, con el objetivo de avanzar en una solución integral en torno a la tenencia de la tierra y brindar respuestas concretas a las demandas planteadas por los grupos campesinos. Las autoridades del Instituto Nacional Agrario destacaron que en la nueva administración se trabaja bajo el lema: ¡Paz en el campo con seguridad jurídica!.