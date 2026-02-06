Proyecto binacional busca transformar la producción lechera en el Valle del Aguán

Tegucigalpa, Honduras.-El empresario y ganadero mexicano Jaime Mantecón presentó una propuesta binacional de alto impacto para transformar la producción lechera en Honduras, mediante un programa de transferencia genética, tecnológica y académica que apunta a elevar la productividad, reducir costos y mejorar la nutrición de la población.

La iniciativa contempla el desarrollo de cuencas lecheras en la región de Olanchito, Yoro, como punto de partida de un modelo que podría replicarse en otras zonas del país.

El plan incluye la capacitación de médicos veterinarios hondureños por especialistas mexicanos, así como la introducción de genética de alto nivel adaptada al trópico.

“No se trata de hacerlo pequeño, sino de hacerlo bien y en grande: un proyecto binacional, con transferencia real de tecnología y genética”, afirmó a EL HERALDO, Mantecón.

El proyecto se apoya en alianzas académicas internacionales. Mantecón detalló que una universidad mexicana vinculada a su grupo empresarial imparte la carrera de Medicina Veterinaria especializada en reproducción animal y mantiene convenios con la Facultad de Zootecnia de Brasil, considerada líder mundial en tecnología genética para climas tropicales.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Uno de los ejes centrales del programa es la introducción de la raza Girolando, desarrollada a partir del cruce entre Gir y Holstein, reconocida por su resistencia al calor, bajo costo de producción y estabilidad en climas extremos.

“El Girolando permite producir leche barata, accesible para la población, pero rentable para el ganadero. Ese equilibrio es la clave del desarrollo”, subrayó.