Concluye obra de mitigación de L103.9 millones en la Miramesí: 12 colonias son las beneficiadas

Tegucigalpa, Honduras.- La obra de prevención y mitigación emplazada en la colonia Miramesí, ubicada en la margen derecha del río Choluteca en Tegucigalpa, se concluyó casi dos años después de iniciar labores. Se invirtieron más de 103.9 millones de lempiras en el proyecto, según datos proporcionados por las autoridades.
La obra ejecutada mediante el Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático en Centroamérica, con apoyo del Banco de Desarrollo de Alemania (KfW) y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), contemplaba estructuras de contención, obras complementarias y la recuperación de un espacio que será destinado para una plaza recreativa.
El director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger) del Distrito Central, Julio Quiñónez, destacó que la intervención de más de L103.9 millones representa una mejora para las familias que durante años han convivido con el peligro en esta zona.
“Ya concluyó y el beneficio directo a más de 50 mil personas, más de 12 colonias, la paz de ya no pensar cuándo este cerro se viene abajo”, manifestó Quiñónez.
La obra responde a una problemática histórica de Miramesí y sectores cercanos, donde los movimientos de tierra y la erosión provocada por el río Choluteca han generado condiciones de vulnerabilidad. El proyecto busca evitar que un eventual deslizamiento alcance el cauce y genere un represamiento que pueda incrementar el riesgo de inundaciones.
Quiñónez recordó que la zona ya había registrado emergencias antes de la ejecución de la actual obra de mitigación y señaló que durante su etapa en el Comité de Emergencia Municipal (Codem) identificó los problemas que presentaba el sector.
“Yo hice una presentación cuando estuve en el Codem, allá por el 2010 al 2014, y este sitio en el 2010 nos falló en cuatro ocasiones”, relató el funcionario.
La vulnerabilidad del área también tiene antecedentes que se remontan al huracán Mitch, cuando un deslizamiento en el sector llegó a modificar las condiciones del cauce del río Choluteca y evidenció el riesgo existente en la zona.
La intervención contempla tres sistemas principales de contención: un muro de concreto ciclópeo, una pantalla de pilotes anclados y una pantalla de concreto con anclajes. Estas estructuras fueron diseñadas para estabilizar el terreno y contener los movimientos de tierra en diferentes tramos del área intervenida.
Uno de los componentes más importantes de la obra fue la instalación de pilotes y anclajes de gran profundidad. De acuerdo con información difundida durante la inauguración, fueron colocados más de 210 pilotes, con profundidades de entre cinco y 18 metros, además de más de 900 anclajes que alcanzan hasta 23 metros de profundidad.
La infraestructura también busca contener la erosión que genera el caudal del río Choluteca y proteger una vía de acceso utilizada por habitantes de comunidades ubicadas en los alrededores de Miramesí, Sagastume y La Villa Campesina.