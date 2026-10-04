Concluye obra de mitigación de L103.9 millones en la Miramesí: 12 colonias son las beneficiadas

Tegucigalpa, Honduras.- La obra de prevención y mitigación emplazada en la colonia Miramesí, ubicada en la margen derecha del río Choluteca en Tegucigalpa, se concluyó casi dos años después de iniciar labores. Se invirtieron más de 103.9 millones de lempiras en el proyecto, según datos proporcionados por las autoridades.

La obra ejecutada mediante el Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático en Centroamérica, con apoyo del Banco de Desarrollo de Alemania (KfW) y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), contemplaba estructuras de contención, obras complementarias y la recuperación de un espacio que será destinado para una plaza recreativa.

El director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger) del Distrito Central, Julio Quiñónez, destacó que la intervención de más de L103.9 millones representa una mejora para las familias que durante años han convivido con el peligro en esta zona.

“Ya concluyó y el beneficio directo a más de 50 mil personas, más de 12 colonias, la paz de ya no pensar cuándo este cerro se viene abajo”, manifestó Quiñónez.

La obra responde a una problemática histórica de Miramesí y sectores cercanos, donde los movimientos de tierra y la erosión provocada por el río Choluteca han generado condiciones de vulnerabilidad. El proyecto busca evitar que un eventual deslizamiento alcance el cauce y genere un represamiento que pueda incrementar el riesgo de inundaciones.