Atlántida, Honduras.- Un nuevo caso de sarampión fue detectado en Honduras, esta vez en un hombre de 28 años que recibió atención médica en el Hospital General de Atlántida, ubicado en la ciudad de La Ceiba, informó la Secretaría de Salud (Sesal) mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. De acuerdo con la institución, el paciente presentó síntomas compatibles con la enfermedad, entre ellos sarpullido, tos y fiebre, por lo que fue identificado su caso. La Sesal detalló que el hombre se encuentra estable, bajo vigilancia y con seguimiento médico desde su domicilio, mientras los equipos sanitarios desarrollan las investigaciones epidemiológicas para determinar posibles contagios.

Uno de los aspectos que todavía no ha podido establecerse es el antecedente de vacunación del paciente, por lo que las autoridades sanitarias continúan recopilando información para completar la investigación.



Despliegan brigadas de vacunación

Como parte de las medidas de prevención y control, la Secretaría de Salud desplegó brigadas de respuesta integradas por equipos multidisciplinarios en los sectores donde el hombre permaneció y por los que se desplazó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las intervenciones tienen como propósito identificar posibles casos sospechosos, localizar a las personas que tuvieron contacto directo e indirecto con el paciente y aplicar las vacunas necesarias para reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad.

📌 Comunicado Oficial de la Secretaría de Salud https://t.co/InCcPVxCbA — Secretaría de Salud de Honduras, Oficial (@saludgobhn) November 22, 2026

Según el informe oficial, durante las jornadas se han visitado 188 viviendas y vacunado a 229 personas, además de inmunizar a los contactos identificados y desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica en la zona.

Asimismo, las autoridades habilitaron un puesto de vacunación en el centro comercial Uniplaza de La Ceiba, con el objetivo de facilitar el acceso de los habitantes a esta medida preventiva.



¿Cuáles son las recomendaciones ante el sarampión?

Ante la detección de este nuevo caso, la Sesal pidió a la población mantener la calma y colaborar con los equipos de salud que realizan las intervenciones en los sectores donde se identificaron posibles contactos. De igual manera, recomendó acudir al establecimiento sanitario más cercano ante la aparición de síntomas como fiebre y sarpullido, con el propósito de recibir una evaluación médica oportuna.