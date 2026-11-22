Tegucigalpa, Honduras.- Hay canciones que nos recuerdan a un amor que se fue, otras que nos hacen pensar en alguien que todavía llevamos en el corazón y algunas que simplemente nos invitan a cantar a todo pulmón. Todas esas emociones se encontraron en una misma noche, cuando Marco Antonio Solís, “El Buki”, llegó al Estadio Chochi Sosa para reencontrarse con sus seguidores hondureños. Desde las 5:00 p. m. comenzaron a llegar los asistentes, mientras crecía la expectativa por ver al intérprete mexicano, que llegó a Honduras a través de e3 live. Con el recinto abarrotado, el reloj marcó las 10:00 de la noche y la espera terminó: “El Buki” apareció en el escenario para comenzar un recorrido por los éxitos que han acompañado historias de amor y desamor durante generaciones. El cantante mexicano apareció abrió su presentación con “No puedo olvidarla”, pero no tardó en regalarle al público un momento especial. Al llegar a la parte de la canción que dice “hoy comprendo para siempre la perdí”, cambió la frase por “en Honduras la perdí”, provocando la euforia de los asistentes, que respondieron con aplausos y gritos.

El gesto marcó desde el inicio la conexión del artista con sus seguidores hondureños. Luego, pidió un aplauso para el público y agradeció el recibimiento que le brindó Honduras. También dio gracias a Dios y envió un abrazo a los seguidores de "Los Bukis", agrupación con la que construyó buena parte de su historia musical. La velada continuó con “Si ya no te vuelvo a ver”, mientras las voces de los asistentes se mezclaban con la del intérprete. “El Buki” también compartió una reflexión sobre el poder de la música y cómo esta puede aliviar el corazón cuando se escucha con el alma, antes de continuar con “Ahora te vas”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El recorrido musical siguió con “Tres semanas”, “El perdedor” y “Antes de que te vayas”. Pero el espectáculo no se quedó únicamente en las baladas: durante “El perdedor”, el artista también mostró sus pasos de baile al ritmo de la bachata, contagiando su energía a los asistentes. La lista de éxitos continuó con “El milagrito”, “Acepto mi derrota” y “Dónde estás”, para después dar paso a “O me voy o te vas”, “Viva el amor” y “Si te pudiera mentir”. Cada interpretación despertaba nuevos recuerdos entre los presentes, que coreaban las canciones de principio a fin.

Uno de los momentos más esperados llegó con “Tu cárcel”, seguida de “A dónde vamos a parar” y “Si no te hubieras ido”, temas que confirmaron que el repertorio del mexicano sigue acompañando historias de amor y desamor de distintas generaciones. Pero no todo fue despecho. Para los enamorados también hubo una buena dosis de romanticismo con “La venia bendita”, una de las interpretaciones que invitó a cantar con el corazón.

Más adelante, “Coleccionando heridas” devolvió al público a ese territorio de nostalgia donde algunas canciones parecen contar nuestras propias historias. Los sentimientos continuaron con “Mi eterno amor secreto” e “Invéntame”, temas que fueron acompañados por las voces de los asistentes. Porque si algo quedó claro durante la presentación es que la música de “El Buki” no conoce generaciones: sus canciones siguen vivas en quienes las dedican, las recuerdan y las hacen parte de sus propias experiencias.

La recta final llegó con una canción que no podía faltar en una noche como esta: “Navidad sin ti”. El tema, cargado de recuerdos y nostalgia, fue uno de los más esperados antes de la despedida.

Y para cerrar, “El Buki” eligió “Más que tu amigo”, poniendo a cantar y disfrutar una vez más a todo el Estadio Chochi Sosa. Un final a la altura de una velada en la que el público no dejó de acompañarlo. Antes de marcharse, Marco Antonio Solís presentó a cada uno de los músicos que lo acompañaron y pidió al público brindarles un aplauso. Finalmente, dejó una última invitación que resumió el espíritu de la noche: “Pensemos en cosas hermosas”.