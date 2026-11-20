San Juan, Puerto Rico.-Garance Authié, representante de Francia en Miss Universo 2026, sufrió una lesión de ligamentos en una de sus rodillas durante un ensayo de coreografía, a pocos días de la final del certamen de belleza, programada para el 24 de noviembre en Puerto Rico. La modelo dio a conocer lo ocurrido mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que explicó que había esperado los resultados de los exámenes médicos antes de compartir detalles sobre su estado de salud.

Según relató, el incidente ocurrió durante un ensayo realizado por la mañana del jueves, cuando debía ejecutar una coreografía y correr como parte de la preparación para el concurso. "Corrí, apoyé mal el pie y la rodilla me falló, así que me caí. Tuve que volver al hotel y luego ir al hospital para hacerme una radiografía, pero no pude hacerme una resonancia magnética. Recién esta mañana pude hacérmela. Ya tenemos los resultados. Tengo una lesión de ligamentos", explicó Authié.

¿Participará Miss Francia en la final de Miss Universo?

Tras explicar lo sucedido, Garance Authié aseguró que no tiene intención de abandonar la competencia y que hará todo lo posible para recuperarse antes de la gala final. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Estas cosas pasan", expresó la modelo, quien reconoció que ahora necesita descansar y seguir las indicaciones médicas para favorecer la recuperación de su rodilla. "Haré lo posible para que mi rodilla se recupere, pero quiero que sepan que todo va a estar bien y que me mantengo fuerte. No estoy aquí para rendirme y no me imagino sin participar en la final", manifestó.

La representante de Francia también agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido desde que dio a conocer su lesión y aseguró que continuará esforzándose para llegar al escenario. "De verdad quiero tranquilizarlos al respecto. No quiero rendirme. Lo daré todo. Desde el principio, he hecho todo lo posible para representar a Francia y mis valores. No se trata de abandonar ahora. Es simplemente otro desafío", agregó.

Organización de Miss Francia confirma lesión de ligamentos

La Organización Miss Universo Francia confirmó la lesión de Authié en declaraciones a People y explicó que la concursante recibió atención médica especializada tras el incidente. "La Organización Miss Universo actuó de inmediato para asegurarse de que recibiera atención médica especializada. Tanto la Organización como nuestro comité la están apoyando de cerca", señaló la institución. Asimismo, indicó que la modelo permanece en reposo y sigue las recomendaciones de su equipo médico, con la intención de participar en la final, siempre que su recuperación se lo permita.