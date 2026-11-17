Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido presentador de televisión Mario López y Miss Universo 2022, R'Bonney Gabriel, serán los presentadores oficiales de la gran final del certamen 2026, que se llevará a cabo el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. Así lo anunció este martes Miss Universe Organization (MUO) en un comunicado de prensa, en el que dijo además que la Miss Universo 1993, la puertorriqueña Dayanara Torres, y la actriz y comunicadora estadounidense Zuri Hall estarán a cargo de los comentarios de la transmisión.

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Asimismo, las Miss Universo 2001 y 2006, las puertorriqueñas Denise Quiñones y Zuleyka Rivera, respectivamente, y Lance Bass, cantante de la agrupación NYSNC, completan el grupo de presentadores de la histórica celebración. "Celebrar los 75 años de Miss Universe merece contar con un grupo extraordinario de figuras que representen la historia, el alcance y el espíritu de nuestra organización", expresó Ronald Day, principal oficial ejecutivo de MUO. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Nos llena de orgullo reunir a talentos de reconocimiento internacional y a exreinas que han dejado su huella en el certamen", destacó. El sábado, 21 de noviembre, Rivera presentará la competencia de Trajes Típicos, donde las 116 candidatas lucirán creaciones inspiradas en la cultura, las tradiciones y la identidad de sus respectivos países. Mientras, el domingo, 22 de noviembre, Quiñones tendrá a cargo la animación de la competencia preliminar, una de las etapas más importantes del certamen en la que las candidatas tendrán su última oportunidad para asegurar un espacio en la gran final.