Tegucigalpa, Honduras.- Aunque las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) aseguran que están avanzado en la cancelación de los salarios atrasados a los médicos, todavía hay profesionales que esperan recibir el dinero que se les adeuda. El viceministro de Salud, José Miguel Castillo, aseguró este lunes 16 de noviembre que las mesas técnicas instaladas con el gremio médico continúan trabajando y que actualmente están revisando casos particulares que no han podido resolverse por problemas administrativos. "Las mesas técnicas no se han detenido. Hemos estado dándole seguimiento de cerca. Hoy les puedo decir que ya solo estamos viendo casos muy particulares", manifestó el funcionario durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial. Castillo detalló que entre los avances figura el pago del zonaje a los médicos que laboran en Roatán e Islas de la Bahía; mientras que la mayoría de los expedientes que corresponden a profesionales bajo interinato ya fueron evaluados y solucionados.

"Ya vamos avanzando en ese sentido y la mayoría de los casos de interinato fueron evaluados y fueron solucionados, estamos viendo casos muy particulares que tienen que ver con fallos en la administración anterior y que vamos a ir resolviendo", explicó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El funcionario aseguró que la intención de las autoridades es cancelar la totalidad de las obligaciones salariales y descartó que el proceso vaya a detenerse hasta cumplir con todos los profesionales afectados. "No vamos a detenernos hasta que paguemos al último. A todos les vamos a cumplir", afirmó. Sin embargo, el Colegio Médico de Honduras (CMH) sostiene que todavía hay médicos que no han recibido los salarios que se les adeudan. Según una actualización proporcionada por el gremio, 345 profesionales continúan a la espera de que se les acrediten sus pagos pendientes.