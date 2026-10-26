Sesal apuesta por una plataforma digital para evitar futuros conflictos médicos

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) avanza en el desarrollo de una plataforma digital que permitirá agilizar los procesos administrativos y el pago de salarios pendientes a los médicos, con el objetivo de evitar futuros conflictos laborales que afecten la atención en los hospitales públicos del país. José Miguel Castillo, viceministro de Salud, informó que ya está identificada la empresa encargada de desarrollar el sistema tecnológico, cuya implementación está prevista para finales de 2026, aunque su adecuación y puesta en funcionamiento a nivel nacional tomaría aproximadamente seis meses. “Si la Secretaría de Salud estuviese sistematizada como otras instituciones, no estaríamos pasando por esta situación”, manifestó Castillo.

En ese sentido, el viceministro explicó que la digitalización permitirá agilizar el procesamiento de documentos, reducir los cuellos de botella y mejorar la eficiencia en la tramitación de los pagos, con la intención de prevenir que estos problemas vuelvan a generar interrupciones en los servicios sanitarios.

El papel de la mesa técnica ampliada

Por otra parte, Castillo indicó que la mesa técnica ampliada entre las autoridades gubernamentales y el Colegio Médico de Honduras (CMH) continuará trabajando hasta resolver los pagos pendientes a los profesionales de la medicina. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Este espacio de diálogo forma parte de los acuerdos alcanzados entre ambas partes para avanzar en la revisión de los expedientes y agilizar la solución de los casos que todavía requieren atención administrativa.

La instalación de la mesa técnica se produce después de que el gremio médico y las autoridades sanitarias acordaran suspender las asambleas informativas que afectaron las consultas externas y otros servicios programados durante casi 50 días.

Plan específico para cada hospital

Douglas Carranza, presidente del Tribunal de Honor del Colegio Médico de Honduras (CMH), explicó que tras llegar a un acuerdo y retomar las consultas y cirugías, no habrá un único plan para todos los centros asistenciales, sino que cada hospital deberá organizar sus servicios de acuerdo con la cantidad de pacientes que tiene pendientes, tomando en cuenta su capacidad de atención. “Eso cada hospital lo organiza según la demanda, cada hospital hará su plan de atención”, insistió Carranza.