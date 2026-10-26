Sesal apuesta por una plataforma digital para evitar futuros conflictos médicos

Por otra parte, Castillo indicó que la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/hector-carranza-confirma-consultas-cirugias-reanudan-este-lunes-26-honduras-AH32426035" target="_blank">mesa técnica ampliada</a> entre las autoridades gubernamentales y el Colegio Médico de Honduras (<b>CMH</b>) continuará trabajando hasta resolver los pagos pendientes a los profesionales de la medicina.Este espacio de diálogo forma parte de los acuerdos alcanzados entre ambas partes para avanzar en la revisión de los expedientes y agilizar la solución de los casos que todavía requieren atención administrativa.