Héctor Carranza confirma que consultas y cirugías se reanudan este lunes 26 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El vicepresidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Héctor Carranza, anunció que este lunes 26 de octubre se reanudarán las consultas externas y las cirugías selectivas en el sistema sanitario público, luego de que el gremio y el gobierno acordaran suspender las asambleas informativas e instalar una Mesa Técnica Ampliada para resolver los pagos pendientes a los médicos. Carranza explicó que el acuerdo se alcanzó durante una reunión virtual celebrada la noche del viernes 23 de octubre, en la que participaron representantes del gobierno, encabezados por el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, el ministro de Trabajo y delegados del gremio médico a nivel nacional. “Se acordó suspender las asambleas iniciando la mesa técnica ampliada a partir del lunes para resolver el problema de los pagos, que es el punto más álgido que nos ha tenido en este conflicto”, manifestó el dirigente del CMH.

Masiva participación

Asimismo, detalló que en las reuniones participarán representantes de la Secretaría de Trabajo, Servicio Civil, Secretaría de Finanzas, Colegio Médico de Honduras y autoridades de la Sesal.

También se prevé la presencia de funcionarios vinculados con las áreas de presupuesto y planillas, debido a que, según Carranza, en esos departamentos se encuentran parte de las dificultades que impiden completar los pagos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Hasta el ministro de Trabajo va a estar presente. Dijo que él iba a estar al momento de instalación de la mesa técnica ampliada junto con la gente de Servicio Civil, Finanzas, el Colegio Médico de Honduras, autoridades de la Sesal, el de presupuesto y el de planillas, porque ahí es donde está el problema, la traba del asunto”, expresó.

Acuerdo

La ampliación de la mesa técnica se produce después de que el Gobierno aceptara la propuesta del Colegio Médico para incorporar a más instituciones en las negociaciones y agilizar la revisión de los expedientes de los profesionales afectados por los atrasos salariales. De acuerdo con la carta pública compartida por el Gobierno, el Ejecutivo solicitó al CMH designar a sus representantes para participar en el mecanismo ampliado y pidió, como compromiso recíproco, suspender las asambleas informativas.