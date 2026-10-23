Asfura rinde homenaje a la Virgen de Suyapa en los Jardines Vaticanos

Roma, Italia.-El presidente de Honduras, Nasry Asfura, rindió homenaje a la Virgen de Suyapa durante una visita a los Jardines Vaticanos, en Roma, Italia, donde colocó un arreglo floral y elevó una plegaria por el pueblo hondureño.

La imagen de la Virgen de Suyapa fue entronizada en los Jardines Vaticanos el 20 de septiembre de 2013, durante el pontificado del papa Francisco. La réplica fue elaborada en bronce por el artista hondureño Jesús Zelaya.

Según la tradición, la pequeña imagen original, tallada en madera de cedro, fue encontrada en 1747 por el campesino Alejandro Colindres en las cercanías de Tegucigalpa. En 1925, el papa Pío XI la declaró patrona de Honduras y su festividad se celebra cada 3 de febrero. Como parte de su agenda en el Vaticano, Asfura también recorrió la Basílica de San Pedro, uno de los principales templos de la Iglesia católica.