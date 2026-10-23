Incidencias: Reformas a Ley contra la Violencia Doméstica estarán listas en noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) prevé presentar el proyecto de reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica ante el Congreso Nacional en noviembre, informó la magistrada Rubenia Galeano. La funcionaria explicó que el proyecto concluyó su etapa de revisión, por lo que el órgano judicial trabaja en determinar los recursos económicos que requeriría la aplicación de las reformas antes de remitirlo al Poder Legislativo. “El proyecto de reforma a la ley contra la violencia doméstica fue concluido en su etapa de revisión; estamos buscando el costeo del anteproyecto para llevarle al Congreso Nacional el valor económico de lo que representará la implementación de esas reformas”, manifestó Galeano.

Violencia vicaria y digital

Entre los cambios planteados en la reforma, la magistrada mencionó la incorporación de nuevas definiciones relacionadas con la violencia vicaria y la violencia digital. Por ejemplo, la violencia vicaria se refiere al uso de los hijos para causar daño a una mujer, mientras que la violencia digital comprende distintas formas de utilización de medios electrónicos para afectar su integridad física, psicológica o sexual. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Señaló que la incorporación de estas figura también responde a mandatos internacionales que comprometen al Estado hondureño a garantizar mecanismos de reparación para las personas afectadas por la violencia.

Enfoque preventivo

Galeano explicó que la Ley contra la Violencia Doméstica tiene un enfoque principalmente social y civil, por lo que sus disposiciones se orientan a establecer medidas de protección y prevención, en lugar de penas de carácter penal. “Aquí no hablamos de pena sino de medidas, esta es una ley que tiene más un enfoque de carácter social y civil bajo un tema de prevención. Si a instancia de los juzgados de violencia doméstica resolvemos la problemática en la situación, pero la violencia hacia la mujer no se recrudece, continuará como está terminando en estos tiempos: en femicidios”, afirmó. Además, sostuvo que la intervención de los juzgados de violencia doméstica puede contribuir a atender los casos antes de que la violencia escale a situaciones más graves.

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